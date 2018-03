Hrvatski Escobar godinu dana pripremao šverc droge u Rijeku

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Dok su se u srijedu Zagrepčani vraćali s posla i zapinjali u gužvi, policajci oboružani pilama rastvarali su metalni otpad na Radničkoj cesti. U blokovima metalnih profila pronašli su skriveni kokain koji je u zemlju poslao narkobos Stjepan Prnjat, “hrvatski Escobar”.

Kako neslužbeno doznajemo, njega su isti dan uhitili slovenski policajci. Njegovih osam pomagača, među kojima je i član kolumbijskog narkokartela, ulovljeni su, ispitani i zatvoreni u Rijeci.

Čitava akcija, koju je predvodilo Ravnateljstvo policije, počela je u siječnju 2017. Prnjat se tad sastao s dvojicom kolega te su dogovorili novi plan šverca kokaina iz Južne Amerike u Europsku uniju. Pun gotovine odletio je do Paname kako bi za početak kupio 100 kilograma kokaina za 2,2 milijuna kuna.

Planirao je dobro zaraditi jer bi drogu na ulici prodali za najmanje 50 milijuna kuna. Dok je dogovarao posao, njegovi ortaci su isprobavali kako to sigurno prenijeti do Hrvatske. Odlučili su zato kupovati metalni otpad koji će u brodskim kontejnerima prevoziti do luke u Rijeci.

Bitne karike u narkolancu bili su uhićeni drugookrivljeni i trećeokrivljeni muškarci koji su se morali pobrinuti za carinu. Zato su prvo u hrvatsku dovozili testne kontejnere kako bi se uvjerili da njihov paravan funkcionira. S obzirom na to da su uvozili otpad, na papirima je pisalo da se unutra nalazi roba beznačajne vrijednosti. Trećeokrivljeni je osobno nadzirao carinski pregled. Do zaključenja izdanja iz Carine nisu odgovorili jesu li uhićeni njihovi djelatnici.

Osim toga, pronašao je još suradnika i tvrtke s kojima je dogovarao gdje će točno u Zagrebu iskrcati kokain. Nisu bili svjesni da ih cijelo vrijeme nadziru i slovenska, njemačka, nizozemska, španjolska, talijanska, panamska te kolumbijska policija, ali i Europol te američka DEA. Centar nadzora organizirali su u Zapovjednom centru u Upravi krim policije Ravnateljstva policije. Međunarodna akcija dobila je ime “Nana”, u sklopu koje su zaplijenili 150 kg marihuane i 69.000 kutija cigareta.

Zapljena velike količine kokaina u riječkoj luci jedna je od najsloženijih akcija te vrste u povijesti hrvatske policije, u kojoj je sudjelovalo sedam zemalja, rekao je medijima ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Dodao je da je to nastavak rada hrvatske policije koja je već prije imala posla s Prnjatom. Njemu se već sudilo zbog upletenosti u prenošenje stotina kilograma droge iz J. Amerike u zemlje Europe, a na Županijskom sudu u Zagrebu sude mu zbog pranja novca zarađenog drogom.

U tim trenucima bio je na slobodi nakon što je izašao iz zatvora u talijanskoj Bologni, koji mu je bio drugi dom gotovo 11 godina. Tad su ga teretili da je organizirao prebacivanje droge u jahtama iz Kolumbije i Venezuele. Sve su skladištili u kućama u Nizozemskoj i Španjolskoj, iz kojih su ih slali dilerima u Italiju i Hrvatsku.

Inače, zapljena kokaina zbog koje je u srijedu uhićen Prnjat nije najveća u riječkoj luci. Tijekom 1997. palo je i 557 kilograma kokaina, za što je u odsutnosti kao mozak operacije pravomoćno osuđen na 13 godina zatvora bivši vaterpolist Slobodan Kašić. Droga je stigla brodom iz Ekvadora.

Osim bivšega generala i bivšega sportaša, u posao s “bijelim” uključio se i Draško Čubrilović, hrvatski državljanin crnogorskog podrijetla. Čubrilović je bio popularan u višim zagrebačkim krugovima. Družio se i s estradnjacima. On je 14. rujna 2003. uhićen u lučici autokampa Veštar u Rovinju. U toj akciji uhićeni su još Zagrepčanin Angel Andonov, Slovenac Ernest Vergles te Duško Kotlar iz Slavonskog Broda. U trenutku uhićenja njih četvorica su s jedrilice Adelante, koja je plovila pod austrijskom zastavom, gumenim čamcem prevozili oko 300 kilograma kokaina prema Opelu Corsi parkiranom na obali. Draško Čubrilović je osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora od 25 godina, Angel Andonov na 21 godinu, Duško Kotlar na 20 godina, a Ernest Vergles na 15 godina zatvora.

U Hrvatsku su drogu švercali i s Kariba, zbog čega su osuđeni kanadski Hrvat Miroslav Ančić i pomagači. Luksuznim zrakoplovima dopremili su 180 kilograma kokaina, a ulovili su ih u akciji “Spiderweb”. Sve ove akcije potresle su kriminalno podzemlje, ali ne tako uvjerljivo kao operacija “Balkanski ratnik”. U njoj su 2009. u Urugvaju zaplijenili dvije tone kokaina vrijednog 120 milijuna eura. Na čelu bande bio je crnogorski narkobos Darko Šarić, a uslijedile su osvete u kojima su ubijani mafijaši.