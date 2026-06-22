Hrvoje Vejić o modernom nogometu: ‘Postao je mekan’

MAJSTOR LOPTE
VIDEO Svaki put dolazi prvi na trening 'vatrenih'. Evo što radi
ALEXANDRIA - Pretposljednji je dan priprema u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji za utakmicu protiv Paname, čeka ih put za Toronto. A na treningu u kampu kraj Washingtona uhvatili smo Luku Sučića kako tehnicira s loptom. Svaki put na teren dođe nekoliko minuta prije ostalih i pokazuje nogometno umijeće.
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Luka Sučić na treningu "vatrenih"
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Video: Hrvoje Tironi/24sata
PRIPREME ZA PANAMU
VIDEO Tisuću Hrvata skupilo se nakon mise u Torontu! Svi su se družili u hrvatskim obilježjima
Hrvatski navijači već su se okupili u Torontu uoči susreta s Panamom. U crkvi Hrvatskih mučenika u Mississaugi stotinjak navijača prisustvovalo je svetoj misi, nakon koje su uslijedili piknik i okupljanje oko tisuću Hrvata
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Hrvati nakon mise u Mississaugi
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Video: Tomislav Gabelić/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi 24sata': Viktor Šimiunić je objavio nove o trošenju u hrvatskom sportu
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić objavio je nove dokumente za koje tvrdi da otvaraju dodatna pitanja o trošenju javnog novca u hrvatskom sportu, vatrogasci spašavali ljude iz smrskanog BMW-a, mirovni pregovori u Švicarskoj, Dabro opet pjeva i provocira, Modrić protiv Paname igra svoju 200. utakmicu za 'vatrene'...
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Gledajte '240 sekundi 24sata': Viktor Šimiunić je objavio nove o trošenju u hrvatskom sportu
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Video: 24sata Video
GRIZ PO GRIZ
VIDEO Evo kako izgleda jedan dan rušenja zgrade Vjesnika
ZAGREB - Iaoko je nedjelja, vrijedni radnici tvrtke Eurco nastavili su s rušenjem ostataka nebodera Vjesnika na zagrebačkoj Slavonskoj aveniji. Video fotoreporterke agencije Pixsell pokazuje kako to izgleda u jednom danu. S rušenjem bi trebali biti gotovi do 5. srpnja
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Zagreb: Nastavak rušenja Vjesnika
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Video: 24sata/pixsell
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VIDEO Dinamovci i hajdukovci zajedno navijaju za Hrvatsku u Torontu. Ljubili se i grbovi
TORONTO - Da za hrvatsku nogometnu reprezentaciju navijaju svi, još smo se jednom uvjerili u Torontu. Ivica Dragun stigao je u Kanadu zbog Vatrenih u Hajdukovu dresu Marka Livaje, a sprijateljio se s još jednim navijačem koji nosi Dinamov dres.
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Ivica Dragun
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Video: Tomislav Gabelić/24sata