Hrvoje Vejić o modernom nogometu: ‘Postao je mekan’

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Viktor Šimiunić je objavio nove o trošenju u hrvatskom sportu Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić objavio je nove dokumente za koje tvrdi da otvaraju dodatna pitanja o trošenju javnog novca u hrvatskom sportu, vatrogasci spašavali ljude iz smrskanog BMW-a, mirovni pregovori u Švicarskoj, Dabro opet pjeva i provocira, Modrić protiv Paname igra svoju 200. utakmicu za 'vatrene'...

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