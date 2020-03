'I ja bih voljela znati zašto je stalo snimanje 'Ne daj se Nina'

Sjećam se da smo se jako dobro zabavljali na snimanju serije 'Ne daj se Nina'. 'Umirali' smo od umora, snimali smo po cijele dane. Stvar koja mi je ostala u pamćenju je kada sam u kratkim rukavima morala istrčati van iz ureda na snijeg i rekla: 'Šefe, jako lijep dan, je l' da?' i to je završilo tako da sam se sljedeći dan ukočila pa su mi doktori došli na set, ispričala nam je Lana Gojak Bajt. Ona je u seriji imala glavnu ulogu - glumila je štrebericu Ninu.

Serija se počela emitirati 2007. godine, a Lana kaže da je ljudi najviše na ulici prepoznaju po glasu, a ne po izgledu. Na iznenađenje mnogih fanova, serija je naglo prestala sa snimanjem i emitiranjem, a Lana i dan danas prima poruke fanova koji je pitaju hoće li se ikada nastaviti i kako je serija trebala završiti.

Foto: Instagram/Privatni album - I ja bih voljela znati zašto se serija tako naglo prestala snimati. Rekli su nam da će se snimanje nastaviti, ali nakon toga nam se nitko nije javio - rekla je.

Osim glume pred kamerama, Lana je glumila u brojnim predstavama. Ubrzo je čeka i stota izvedba predstave 'Sve o ženama' u kojima glumi zajedno s Kristinom Krepelom, Mirelom Videk Hranjec i Katarinom Arbanas. Prije nego što se vratila u 'slobodnjake', bila je zaposlena u Istarskom narodnom kazalištu.

Foto: Karmen Oblak/Studio Marcela - Taj period me obilježio, ali, moram biti iskrena, zbog atmosfere u kazalištu i načina na koji se vodstvo odnosi prema zaposlenicima, to mi je kazalište ne nedostaje - priznala je i dodala kako je sretna što je otišla od tamo. Od bizarnosti u glumačkom poslu, ističe to što se dugo vremena provede na audicijama gdje se isprobavaju razne scene, a na kraju, kada tu ulogu ne dobiješ, nitko ti se ne javi.

Iako ne gleda televiziju i ne prati hrvatske serije i filmove, Kseniju Pajić je izdvojila kao jedinu kraljicu hrvatskih sapunica. Kaže kako ju nikada nije vidjela nespremnu na setu i nikada nije bila loše volje pa je zbog toga voli kao glumicu i smatra da jako dobro radi svoj posao.

Lana nam je ispričala i kako se puno više druži s glumačkim kolegicama, nego kolegama, a kao najdražu je istaknula Rominu Vitasović koja joj je ujedno i vjenčana kuma. Devet godina nakon što je upoznala Sinišu Bajta i dvije godine nakon zaruka, prošle godine je izrekla sudbonosno 'da' u Trstu.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL - Plan je bila svadba u Istri ili Zagrebu, ali ne volim velike planove i organizacije pa sam samo rekla svom dragom: 'Jesi ti za to da mi odemo negdje?'. Planirali smo put po Italiji pa se Trst činio kao mjesto koje je dovoljno blizu da možemo pozvati bliske ljude da nam se pridruže na našem izletu - otkrila nam je i dodala kako je u bračnom životu veselo i dodaje da se osim prstena na ruci i dodanog prezimena nije puno toga promijenilo.

