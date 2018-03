Idol joj je Putin: Ona je seks bomba koja voli judo i fitness

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Prekrasna Diana Morić je sportski model i judistkinja iz Novog Sada. Ona je prvakinja Srbije u judu, pet puta je bila prvak Balkana, treća je u Europi i svjetska je prvakinja u sambou. Uz sve to, sportašica paralelno radi kao model i trener je mnogim srpskim manekenkama.

Tajna njenog izgleda leži u vježbanju i zdravoj prehrani, a njen dan dan počinje treningom u 8 ujutro.

- Baš zbog takvog načina života uspjela sam ostvariti europsku medalju u judu i zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u Sambou. Zdravim načinom života duže uživamo u mladosti, ističe Diana.

Vježba svaki dan, a najviše voli raditi kardio vježbe. Diana za sebe kaže da nema poroka.

- Mi sportaši smo od malena naučeni da nam to ne treba jer su naši ciljevi drugačiji, naši poroci su uspjesi. Po meni nije moderno biti neuspješan, tvrdi sportašica. Fitnesom se počela baviti sasvim slučajno te često kaže da su "žene izabrale nju kao motivatora".

Prije tri godine, Diana je ozlijedila koljeno te je morala prekinuti judo karijeru. Nakon operacije, odlučila je snimati oporavak te je snimke objavila na Instagramu.

- Dogodio se 'boom' preko noći. Nikad nisam ni zamišljala tako nešto i moram priznati da sam šokirana. Žene su u meni pronašle motivaciju i danas vježbamo sve zajedno, rekla je Diana.

Diana je imala priliku upoznati i predsjednika Rusije Vladimira Putina.

- Da, puno puta smo se susretali na natjecanjima jer je i on judist i uvijek prati rusku reprezentaciju. Na dodjeli medalja Putin mi je osobno uručio zlatnu medalju i pehar te mi rekao da me on izabrao za najbolju sportašicu i da bi Rusija bila ponosna da sam dio njihove reprezentacije, tvrdi Diana.