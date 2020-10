Indira o hitovima s 'Colonijom': 'Na snimanje spota nosili smo pijesak, a imali smo i zmiju...'

Nekadašnja pjevačica grupe 'Colonia', Indira Levak (47), za YouTube kanal 24sata prisjetila se hitova koje je imala s tom grupom. Objasnila nam je kako su nastajale pjesme i spotovi i prisjetila se anegdota

<p>To je jedan od najdražih koncerata u mom životu. Koliko je najdraži, toliko je bio i najteži. Skoro sam otkazala koncert jer sam bila jako bolesna, ali zbog publike sam sve izdržala. Ovo je koncert moga života!, rekla je Indira Levak o nastupu grupe 'Colonia' 2001. godine u Domu Sportova u Zagrebu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Bivša pjevačica te grupe, za YouTube kanal 24sata komentirala je kako su nastale spotovi i pjesme 'Tidabudibuda', 'Oduzimaš mi dah', ali i pjesme iz solo karijere - 'You will never break my heart' s kojom je nastupila na prošlogodišnjoj 'Dori' te pjesma 'Prvi se pamte'.</p><p>- Obožavam ovakve spotove koji prikazuju kako to izgleda pred koncert i kako se pjevači pripremaju. Ja sam tu malo trčkarala, boksala - rekla je nasmijana Indira. Upravo je spot za jedan od njihovih najvećih hitova 'Tidabudibuda' nastao pred veliki nastup u Domu Sportova.</p><p>Još jedan pjesma na koju publika redovito poludi, kako kaže, je pjesma 'Oduzimaš mi dah'. Spot za tu pjesmu sniman je u SF stilu, a kako kaže Indira, uvijek su voljeli takav način snimanja i primjenjivali su ga i u drugim spotovima. </p><p>- Donijeli smo brdo pijeska u studio da bi snimili to - prisjetila se Indira. Šljokičastu garderobu koju je nosila u spotu otišla je kupiti u Italiju, a svjetlucava odjeća i dalje je prisutna kod nje na koncertima. </p><p>- Ovdje nisam bila vođena onim 'Manje je više'. Bilo je daj što više, daj da se 'nakinđurim'. To je bilo takvo vrijeme, danas sigurno to ne bih tako - rekla je Indira. Na snimanju ovog spota imali su i posebnog 'prijatelja'. Jedan od njezinih suradnika na set je donio zmiju, a redatelj spota je zamislio da ju Indira u spotu drži, no zbog straha to nije mogla odraditi. </p><p>Kako kaže, snimanja spotova traju i po nekoliko dana, ali uz dobru ekipu, sve je lakše. Indira je s grupom 'Colonia' godinama 'žarila i palila', a hitovi poput 'Za tvoje snene oči', 'Svijet voli pobjednike' i drugi i dalje se pjevaju, a izvodi ih i Indira na svojim nastupima. Sada se okrenula solo karijeri, a prošle godine okušala se i na hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije 'Dora'. Nastupila je s pjesmom 'You will never break my heart', a pobjeda joj je za dlaku izmakla.</p><p>- Ovdje se pazilo na svaki detalj. Okupila sam fantastičnu ekipu i disali smo kao jedno. Suprug me dva i pol mjeseca spremao za to: Kada vidim ovu snimku, vidim Indiru najjaču na svijetu, koja je poginula na ovoj pozornici - rekla je o svom nastupu na 'Dori'. U žarkim neonskim kostimima, uz plesače i plesačice, Indira je imala i plesnu koreografiju. Sam tekst pjesme napisala je ona, a radila ju je u suradnji s Branimirom Mihaljevićem i Izraelcem Doronom Medaliem, koji je napisao pobjedničku pjesmu 2018. 'Toy'.</p><p>Pjesma 'You will never break my heart' dobila je i drugu priliku. Fanovi Eurosonga izabrali su je za natjecanje u kojem se odabire najbolja pjesma od onih koje nisu pobijedile na nacionalnim izborima - OAGE Second Chance. O ponovnom nastupu na 'Dori', Indira kaže - nikad ne reci nikad.</p><p>Cijelu Indirinu reakciju na pjesme iz vremena grupe 'Colonia' i solo karijere te svu 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJU, pogledajte na YouTube kanalu 24sata.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p>