<p>Jao, jao, ponavljala je Ines Petrić dok je gledala scene iz showa 'Ljubav je na selu'. Rekorderka te emisije koja je ljubav tražila u čak pet sezona, odustala je od daljnjeg angažmana. Frajera nije našla, ali su nju pronašli njezini fanovi. Sad ne može normano niti proći ulicom jer Ines svi znaju.</p><p><strong>POGLEDAJTE REAKCIJU INES PETRIĆ NA 'LJUBAV JE NA SELU':</strong></p><p>- Naravno, karakter je sve - rekla je Ines, gledajući scene u kojima spominje kako je zahvaljujući svome teškom karakteru postigla sve ono što je željela u životu. U prošloj sezoni prepirala se s Hakijom, farmerom iz Konjica u BiH.</p><p>- Ajme, pogledajte Hakiju. Tu sam tako bila gladna, a kada sam gladna onda svašta kažem. On mi je bio okej. Mislila sam da ću s njim biti prijateljica, ali na kraju nisam. Djevojke su bile super, i Marijana i Nina, lijepo smo se zabavili. Marijana i Hakija? Otpočetka sam smatrala da on nije za nju - rekla je. Kao najzgodnijeg farmera ističe Gorana Špehara. </p><p>- Kod njega mi je bilo savršeno. Nikad me nitko nije tako ugostio. Da mi kod njega nije bilo toliko savršeno, ne bih se više nikada prijavila u niti jednu sezonu - rekla je. U pretprošloj, međunarodnoj sezoni realityja, nije ušla u uži krug odabranica te zbog toga nije posjetila Australiju.</p><p>- Žao mi je što Jack i ja nismo stupili u prijateljski odnos. Da imam gdje doći u Australiju ako tako odlučim jednog dana - rekla je Ines. Nekad su prelomili farmeri, a nekad njihove - mame.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Mama je presudila. Ona je imala veliki utjecaj na Andru. Diktirala je koja ide doma a koja ostaje. Dobar je on, ali... - rekla je. </p><p>Pustili smo joj i video koji smo snimali s njom prije nekoliko godina. Pokazala nam je top vježbe koje radi u teretani i zaključila: 'Volim Hercegovce'. </p><p>- U niti jednom trenutku nisam zažalila što sam se prijavila u emisije i svakome bih to preporučila. 'Ljubav je na selu' mi je donijela veliku popularnost - rekla je. </p><p>Cijeli video pogledajte na<strong><a href="https://youtu.be/DQ8aszkMjVg"> YouTube kanalu 24sata. </a></strong></p>