Influencerica J Makeup: 'Najveći trač o meni je da sam kupila pratitelje i da sam plastična...'

Bio je zabavan trač da sam cijela plastična pošto nisam radila niti jednu plastičnu operaciju. Jedino što sam mijenjala je da sam nadopunjavala usne, no to nije operacija, komentirala je hrvatska influencerica Jelena Perić koju na Instagramu prati više od milijun followera.

Jelena Perić poznata kao 'Hrvatska Kim Kardashian' ovogodišnja je kandidatkinja u Plesu sa Zvijezdama. U prvom i energičnom nastupu je osvojila 26 bodova sa svojim partnerom Markom Mrkićem. Za nas je otkrila je li ikada plesala i misli li da ima šanse pobijediti.

- Nikada nisam plesala i nikada nisam niti stala na scenu. Prvo pa muško i to pred tisuće gledatelja. Bit će show! - komentirala je Jelena.

Što se pobjede tiče, skromno je dodala kako su svi parovi odlični i da je to još jako daleka budućnost.

- Od svog partnera očekujem da je zabavan, da smo kompatibilni i da me razumije da ne mogu sve korake naučiti iz prve. Mislim da nam ide super - dodala je.

Beauty influencerica Jelena Perić u vezi je s nogometašem Igorom Bubnjićem, a prije dvije godine dobili su i dijete. Na pitanje zaplešu li ikada Jelena i Igor, influencerica se nasmijala.

- Igor i ja nikada ne plešemo! Svaki pokušaj plesa doma je bio potpuno bezuspješan jer Igor uopće nije taj tip iako ga stalno forsiram! - komentirala je uz smijeh.

Javnosti je poznata kao Kim Kardashian, no objasnila je smetaju li joj zaista te usporedbe.

- Ne smeta mi da me uspoređuju s Kim kardashian, no smeta mi kad me zovu 'hrvatskom Kim Kardashian' jer se zovem Jelena Perić - prokomentirala je.

Plastične operacije nikada ne bi radila, no priznala je kako nema ništa protiv toga. Ipak, na sebi najviše voli svoje oči.

- Smatram da je svatko krojač svoje sreće i da svatko može odlučivati o svome tijelu - objasnila je.

