Internet se sprda s reporterom koji je jedva stajao na vjetru

Twitteraš @gourdnibler je uhvatio trenutak u kojem se reporter Weather Channela, Mike Seidel, tijekom izvještavanja o uraganu, jedva drži na nogama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prema njegovom držanju, izgledalo je kao da će ga vjetar svakog trenutka otpuhati - sve dok kamera nije snimila dvoje ljudi koji su iza njega opušteno hodali, u kratkim hlačama, bez imalo 'borbe za život'.

- Tako dramatično! - primijetio je @gourdnibler na Twitteru, a njegova objava je retweetana na desetke tisuća puta.

So dramatic! Dude from the weather channel bracing for his life, as 2 dudes just stroll past. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/8FRyM4NLbL