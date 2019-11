Ivan Šarić o biku Jerryju: On je stoka koja je odlučila biti heroj

Prva na redu je Kolinda. Nažalost, opet Kolinda. Dobila je Fulbright nagradu u Washingtonu za životno djelo. Ja nisam znao da ona ima bilo koje životno djelo, čudio se Ivan Šarić.

U komičnom showu 'Zenzacija' on baš voli predsjednicu uzeti pod svoje, ali i sam kaže da mu jednostavno daje previše materijala za ‘zezanciju’, a to bi zaista bio grijeh zaobići.

Usporedio ju je s crncem koji pjeva hip-hop i žali se na društvenu situaciju, a živi u lijepom predgrađu.

- Idemo uvesti tjedan dana bivše Jugoslavije. Znate li tko će najviše profitirati? Ja osobno! - pohvalila se Kolinda, koja voli 'baljezgati' uoči predsjedničkih izbora u kojima lovi svoj drugi mandat.

Puno nelogičnosti ima i izvan političkog kruga. Primjer za to je majstor koji je ručku na prozoru namontirao na drugu stranu i još k tome uvjeravao vlasnika da se to tako mora.

- Video nas je oduševio jer se radio o tipičnom primjeru balkanskog majstora koji je nešto napravio i onda vas uvjerava da je to apsolutno okej. To je napravio valjda zato što, kad je vani ledeno, on želi iz kuće pustiti malo toplog zraka - rekao je Šarić.

Od svojih fanova tražio je da mu šalju smiješne videe, a Danijel iz Švedske poslao mu je video gdje suši tenisice u ventilaciji. No, nije sušenje ovdje sporno...

- Vidimo da je u dijaspori puno bolji život jer majstori nose markirane tenisice - rekao je.

Već tjednima zvijezda novina i portala je životinja, bik Jerry, a po novom i zvijezda Šarićevog komičnog showa.

- Njegov vlasnik Ivan Božić već je na rubu snaga, a on kao da mu se ne želi vratiti. Po Jerryja su išli dronovima, tražili su ga noću-danju i ništa od toga. Od njega možemo puno toga naučiti. On je stoka koji je bio predodređen za klanje. Pobunio se i napravio bolji život. Poanta je da, iako ljudi misle da si stoka, ti možeš biti heroj - našalio se.

Što još Šarić kaže o društvenim događanjima u regiji i svijetu, ne propustite pogledati u 'Zenzaciji'.