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'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Ivan Strinić o finalnoj utakmici u Rusiji: 'Prvo poluvrijeme bili smo bolji. Možda je to greška'

Ivan Strinić prisjetio se finalne utakmice u Rusiji protiv Francuske. 'Prvo poluvrijeme mi smo bili bolja momčad. Možda je to bila greška'. Cijeli razgovor pogledajte na YouTube kanalu 24sata

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Ivan Strinić o finalnoj utakmici u Rusiji: 'Prvo poluvrijeme bili smo bolji. Možda je to greška' VIDEO
Ivan Strinić o finalnoj utakmici u Rusiji: 'Prvo poluvrijeme bili smo bolji. Možda je to greška' | Video: 24sata Video
U VIRGINIJI

VIDEO EKSKLUZIVNO 24sata u hotelu 'vatrenih'. Pogledajte kako izgleda njihov dom za SP

Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za odlazak na Svjetsko prvenstvo, a 'vatreni' će tijekom prvenstva boraviti u Virginiji. Hrvatska je smještena u hotelu AKA Alexandria, jednom od najluksuznijih hotela u toj saveznoj državi

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24sata u hotelu 'vatrenih' VIDEO
24sata u hotelu 'vatrenih' | Video: Hrvoje Tironi/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata. Donosimo profil roditelja nove generacije: 'Ne pristajemo na četvorku'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Donosimo profil roditelja nove generacije: Zbog četvorki plaču, prijete i angažiraju odvjetnike. Četvero mrtvih u stravičnoj nesreći u Virovitici. Pijan sjedio u parku s bombom i noževima, za njim bilo raspisano pet tjeralica. Građani bijesni zbog uništenih plaža u Zadru: 'Grad ne reagira'...

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Gledajte 240 sekundi: Učiteljica dobila mrtvu bogomoljku od oca učenika! VIDEO
Gledajte 240 sekundi: Učiteljica dobila mrtvu bogomoljku od oca učenika! | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Heroj s Paga spašava živote kada bura zatvori most!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Heroj Paga spašava živote kad bura zatvori most, Otmica usred Zagreba: Četvorka mjesec dana iza rešetaka, Uhićeni bjegunci zbog pucnjave na Trsatu, jedan još bježi, Voditeljica azila završila u pritvoru zbog zlostavljanja, HNB rasprodaje tisuće tona kuna i lipa kao otpad, Tisuće na 25. Povorci ponosa u Zagrebu, Trump: Uskoro ćemo završiti rat s Iranom...
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Ivan Strinić o pucanju penala: 'Treba biti hladan, ja to nisam'

Ivan Strinić gostovao je u podcastu 'As s klupe: Powered by Carlsberg' i otkrio nam je kako su izgledali jedanaesterci na SP-u u Rusiji. Što nam je sve ispričao, saznajte na YT kanalu 24sat

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Ivan Strinić o pucanju penala: 'Treba biti hladan, ja to nisam' VIDEO
Cijelu epizodu podcasta ‘As s klupe: Powered by Carlsberg’ pogledajte na YouTube kanalu 24sata | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pseći pakao kraj Dvora na Uni

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Horor u azilu u Općini Dvor, pronašli mrtve i izgladnjele pse. Četvorica uhićena zbog otmice u Zagrebu. Roditelji mjesecima čekaju asistente za djecu. U padu aviona poginuo austrijski poduzetnik Walter Pondorfer. Kremlj traži teritorijalne ustupke za mir. Macron i Merz guraju Crnu Goru prema EU. Trojica Hrvata istrčala Everest Marathon. ASAP Rocky stiže u Zagreb.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pseći pakao kraj Dvora na Uni VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pseći pakao kraj Dvora na Uni | Video: 24sata/Video

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