Jedno istraživanje pokazalo: Muškarci koji ne jedu meso su skloniji depresiji od mesojeda?

Rekli bi neki znanstvenici, možda i bolje da nije. Jer se pokazalo prema nekim istraživanjima da su muškarci koji žive na biljnoj prehrani, posebno vegani, skloniji lošem raspoloženju, pa čak i depresiji.

POGLEDAJTE EPIZODU:

- To što Ante jede meso, dosta mi smeta. Mislim da to nije zdravo i ne bih htio da moji unuci jedu meso. Ja sam vegetarijanac već 50 godina i volio bih i da su oni - pričao je natjecatelj, tata Branko, ovako o svom zetu Anti i odnosu s njegovom kćeri, Ivanom.

No, iako on tvrdi da je zdraviji i da se osjeća bolje otkako ne konzumira meso i proizvode životinjskog porijekla, istraživanje objavljeno u znanstvenom časopisu Journal of Affective Disorders pokazalo je neke ne baš tako pozitivne poveznice između veganske prehrane i stanja u mozgu ljudi.

Od 9668 muškaraca koji su sudjelovali u istraživanju, njih 350 bili su biljojedi. Svi oni su pokazali veću sklonost depresiji, a osobito vegani, navode znanstvenici u istraživanju. A tu su pojavu objasnili ovako:

- Nedostatak vitamina B-12, koji se nalazi jedino u mesnim i mliječnim proizvodima, može biti povezan s uzrocima psihičkih oboljenja. Jednaku ulogu najvjerojatnije ima i nedostatak željeza (koji je česta pojava kod vegana). Oba nedostatka uzrokuju umor i pad koncentracije. To se može lako otkriti testovima krvi, a potom se nedostatak može nadoknaditi suplementima - objasnili su.

Je li Ante u našem showu onda u pravu kad kategorički odbija prijeći na vegansku prehranu ili je možda tata Branko ipak u pravu kad drži svoju stranu? Možda veganska prehrana ipak ima više prednosti nego mana?

POGLEDAJTE VIDEO:

Pogledajte kako su se oni svađali oko toga u novoj epizodi showa 'Tko mi bolje kuha?', a svakog četvrtka od 12:00 sati na 24sata Oriđiđi kanalima pratite nove, uzbudljive epizode.