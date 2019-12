Jelena Rozga: Samo on zna da mi je napravio cirkus od života

Ne skrivam svoj privatan život. Trenutačno nema ništa zanimljivo. U posljednje vrijeme više čujem pitanja ‘kad će nova pjesma, kad će novi album’ umjesto pitanja 'Jelena, kad ćeš se udati'. Spašena sam, rekla je u šali pjevačica Jelena Rozga uoči otvorenja novog zagrebačkog kluba 'Mint'.

Pitali smo je o razdoblju dok je još pjevala u Magazinu, ali i o novom akustičnom albumu kojeg sprema krajem drugog mjeseca.

- U Magazinu je bilo predivnih pjesama, ali obzirom da jako volim balade, neka to bude pjesma ‘Ginem’. Pjevačica Magazina koja me najviše obilježila je Ljiljana Nikolovska jer je bila prva - rekla je Rozga. Karijera joj je počela 1996. godine izvedbom na Dori, a tvrdi kako se otada nije nimalo promijenila. Ostala je, kaže, jednostavna djevojka iz Splita.

- Pjesmu koju sam najduže čuvala u ladici prije nego što sam je pustila je ova zadnja, ‘Moje proljeće’. Dugo smo na njoj radili i čekali pravo vrijeme. Puno aranžmana smo mijenjali. Svašta nešto se izdogađalo, ali je na kraju ta pjesma postala toliko veliki hit u regiji da sam jako sretna i ponosna. Ta pjesma je moj život - rekla je Jelena. No, 'Cirkus' ističe kao pjesmu koja možda najbolje opisuje njezin život. A zašto?

- To samo on zna - rekla je samozatajno.

Najveći hit u njezinoj karijeri je svakako 'Bižuterija'.

- Još kad je Vjekoslava napravila tekst života, ja sam znala na prvu da će to biti megahit - rekla je. Voli slušati trap i ono što radi Slovenka Senidah, no ne bi se upuštala u taj žanr, kao ni u poduzetničke vode kao što to rade njezine brojne kolegice na estradi.

- Nisam ja za poduzetništvo, samo glazba. Rodila sam se da bih pjevala - rekla je. Zaštitni znak joj je plava kosa, a u slučaju da postane brineta ili pak crnka, Jelena kaže kako se tada moramo zabrinuti za nju.

- Ako promijenim boju kosu, znat ćete da nešto nije uredu sa mnom - dodala je. Najveći trač koji je čula o sebi je kad su je povezivali s muškarcima koje nikad nije ni vidjela.

