JoomBoos na selu: 'Ne bih bila s dečkom svoje najbolje prijateljice'

Dan po dan, naši su kandidati došli do predzadnje epizode. Influenceri su još jedan seoski dan započeli zanimljivim zadatkom. Ovaj put je to bio usmeni zadatak naziva 'Nikad nisam'. U ovom zadatku im je voditelj Alen čitao tvrdnje za koje su onda oni morali podignuti zastavicu što misle - jesu li ili nisu to njihovi partneri nekad u životu napravili. Ako točno pogode, dobiju bodove, a ako ne, idu minus bodovi.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Da se svi dobro poznaju, potvrdila je i bodovna ljestvica. Naime, svi parovi su dobili jednak broj bodova - osam.

Drugi izazov, fizički, je bio kupljenje sijena i prevoženje s jednog na drugo mjesto kroz poligon. Na trećem mjestu se našli Tena i Patrik, a tim koji je najbrže odvozio i dobio najveći broj bodova su Perica i Karla, što znači da su na drugo mjesto zasjeli Petra i Erik.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Što se još izdogađalo u ovoj epizodi, možete pogledati već danas!