Još malo pa je kraj: Raspetljava se uzbudljiva teen drama 'The Outsiders' u predzadnjoj epizodi

Još malo pa kraj. Ova rečenica najbolje opisuje sedmu, ujedno i pretposljednju epizodu biligvalne JoomBoosove hit serije 'The Outsiders'. Epizodu ekskluzivno možete pogledati na JoomBoos YouTubeu upravo i saznati kako će se glavni lik, Noah, otpetljati iz svoje vrlo zapetljane sudbine.

Nakon što su on i Elena jedno drugome priznali što osjećaju jedno prema drugome, poljubili se i zapetljali se u ljubavni 'mnogokut', sad je pitanje tko će ostati s kime, a tko će ipak ostati sam.

Glavna negativka serije, Nina, sada pomalo okreće ploču, a sve su više vidljivi i njezini osjećaji prema Eleni. A onda je tu i Vito koji je jako ljubomoran na Noaha, a jako zaljubljen u Elenu. Baš jako kompliciran teen svijet...

- Mislim da ćemo Elena i ja morati oprostiti Viti za sve što je napravio. Valjda to pravi prijatelji tako rade - govori Noah u jednom trenutku dok se njih troje voze u automobilu.

No, što će mu to točno morati oprostiti, zašto je Noah završio na prisilnom kupanju u Jarunu, što u toj cijeloj priči rade Elena i njezin bivši, Bruno, sve to saznajte u novoj 'The Outsiders' epizodi.

