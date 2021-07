Veslao sam do svih naseljenih otoka u Hrvatskoj, a zadnji i možda najznačajniji projekt koji sam napravio je da sam veslao do svih svjetionika iz 19. stoljeća. U dvije zime obišao 57 svjetionika i tu sam dobio poštovanje ljudi koji su na moru, rekao nam je kajakaš, turistički vodič i avanturist Marko Kovač.

U novoj epizodi serijala 'Put pod noge', odlučio nam je pokazati kako izgleda put kajakom od Luke Split do Kaštel Gomilice.

- Putovanje kajakom je izrazito specifična i jedinstvena aktivnost jer njime možemo približiti skroz do obale, što s brodom ne bi mogli, a plivanje bi moglo biti prezahtjevno - rekao nam je ovaj Zagrepčanin koji trenutno živi u Splitu i uživa u svojoj omiljenoj aktivnosti.

Od Luke Split krenuo je prema Kaštel Gomilici. To je ruka od otprilike 10 kilometara te spada u lakše ili srednjetešku dnevnu dionicu. Kajakom je prolazio i kroz skrivena mjesta, a prvo značajnije mjesto koje je na ovom putu obišao bio je Sustipan, a prošao je i kod uvale Ježinac i uvale Kašjuni.

- Za kraće dionice od jednog do dva sata veslanja ne treba biti u kondiciji, treba samo imati volju i želju. Za duža veslanja ipak treba imati kondicije i barem jednom ili dva puta tjedno se baviti nekom aktivnošću - objasnio nam je Marko.

Dodao je kako bi svima, koji se planiraju početi baviti kajakarenjem da odu na neku od vođenih tura te se konzultiraju s vodičima jer tako se najbolje može naučiti od ljudi koji imaju iskustva u tome. Pojasnio nam je i da postoje dvije vrste kajaka - sit in i sit on top, a razlika je u tome što je sit in većinom 'ozbiljniji' kajak te za njega treba iskustva, a sit on top je kajak kojeg najčešće viđamo tijekom ljetne sezone.

- Uvijek je bitno pregledati prognozu i vjetar. Za početnike preporučujem Split, Dubrovnik i druge gradove koji nisu na otvorenom i gdje je more mirnije - rekao nam je Marko.

Nakon što je stigao do Kaštel Gomilice ispričao nam je i svoje planove za budućnost.

- U planu je odraditi sezonu, a onda možda čak i postaviti neki rekord u veslanju u Hrvatskoj - zaključio je Marko.

