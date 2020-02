Kakvo iznenađenje! Obukli se u 'balone' i zaskočili svoje cure

Dvojica Engleza Jonny Rhodes (28) i Tom Mitchell (27) odlučili su iznenaditi svoje djevojke. Smišljali su dugo kako će sve izgledati, a nijedan detalj nije smio poći po zlu. Djevojke su bile na dvomjesečnom putovanju Južnom Amerikom. Dečki su im rekli da ne mogu ići s njima zbog poslovnih obaveza.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jonny i Tom bukirali su karte i zaputili se u Kolumbiju. Ondje su na terasi kafića iznenadili djevojke i to ne samo svojom pojavom već i plesnom rutinom. Dugo su planirali iznenađenje.

- Nismo htjeli da otkriju da smo to mi, dugo vremena smo planirali što ćemo obući i kako ćemo ih iznenaditi, rekli su dečki. U svemu im je pomogao i Jonnyjev brat Chris koji je u to vrijeme bio gdje i djevojke pa se dogovorio s njima da će se naći. Na kraju su se obukli u 'balon kostime' i prije dolaska pred cure, zabavljali su ljude po gradu, praveći se da su ulični zabavljači. Kada su na kraju došli do djevojaka, pustili su glazbu i plesali pred njima. Na kraju su i zamolili cure za im se pridruže u plesu. Kada su skinuli maske, cure su bile šokirane.

- Bilo je jako emotivno, nisam mogla vjerovati da su to oni, rekla je Jonnyjeva partnerica Ellie Websdale (26) dok je Emily Potter (27), Tomova djevojka izjavila da su joj se noge tresle.

- Čim su primjetile da smo to zapravo mi, počele su vrištati od sreće. Ubrzo se pojavila i policija koja je izbezumljeno gledala što se događa. Uskoro su ljudi skužili što se događa pa smo dobili i aplauz, zaključio je Tom.