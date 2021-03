Bilo je teško. Ja sam se tak znojil da mi je znoj kroz obrve i trepavice išel ravno u oči! Komentirao nam je neumorni i svestrani domar Stjepan Radički koji se u predstavi nije nimalo štedio. Inače vrijedan kopač krtica, svoju strast ovoga je puta preselio na pozornicu kazališne predstave.

24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJA u suradnji s 'Kerekesh teatrom' na YouTube kanalu 24sata donosi novi show svake nedjelje - KEREHESH SHOW. Jan na kreativan način prepričava velike probleme malih ljudi. Zbog toga je ove nedjelje svoje likove, inače potpuno obične ljude, smjestio u ulogu glumaca nakon predstave koji manje ili više uspješno daju intervju za novine. Svatko je sa svojim problemima začinio ovu epizodu i napravio svoj intervju uistinu jedinstvenim.

- Joj, tak se smijala da su joj šmrklji letili do ovog u drugom redu! - komentirao je oduševljeno naš hip hoper. Iako mu karijera repera nije uspjela, čini se da se u ulozi glumca puno bolje snalazi. Istovremeno Žec priznaje kako mu gluma pred 600 ljudi nije baš bila iskustvo života jer, kako doznajemo, svi su gledali u njegove kolege, a nitko u njega. Ivek, koji svoju ljubav prema dečkima niti najmanje ne skriva, se za to vrijeme bavio komentarima publike. Jer Ivekovo oko nikad ništa ne propusti vidjeti: "A kaj! Samo sam ga za guzicu primil!".

Situacije su brojne i sigurni smo da ćete baš sebe u jednoj od njih moći prepoznati.

Glavnu i jedinu ulogu u svim epizodama novog serijala igra Jan Kerekeš koji se proslavio u serijama poput 'Vatre ivanjske', 'Zlatni dvori', 'Dar Mar', 'Bitange i princeze' i mnogim drugim kako serijama, tako i dugometražnim filmovima, predstavama, ali i reklamama. Trenutačno snima i za društvene mreže Kerekesh teatra, a objasnio nam je kakve su reakcije na simpatične videe.

- Online kazalište ne smije biti budućnost, a žao mi je što je i sadašnjost. 90% naših gledatelja i pratitelja

želi se vratiti u kazalište jer kazalište je živi medij. Sve ovo online, to su samo pokušaji kazališta. Mi

trenutno imamo 9 predstava komedija online i možete ih pogledati u sustavu Entrio.hr, ali ipak jedva

čekamo da možemo početi normalno igrati predstave skoro svaki dan za 300-400 ljudi kao što je to bilo

davne 2019. godine. Do tad, snimamo videe i nasmijavamo vas koliko god znamo i možemo - komentirao je Jan Kerekeš.

