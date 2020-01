Kokoš na putu oko svijeta: 'Odmah sam znao da je prava'

🇨🇵Bonne nouvelle ! Le pôule tour va bientôt sortir de Bretagne ! Bayonne le 26 janvier et Bordeaux le 27 janvier, une séance unique dans chaque ville, sur réservation, donc ne tardez pas à prendre vos places. Pour les bretons du nord, sachez que Dinan et Dinard s’ajoutent aux escales les 9 et 10 février prochains, et des dizaines de places sont déjà parties. Les bretons du sud, nous avons agrandi la salle de Lorient, donc de nouvelles places sont disponibles pour les plus rapides ! Monique et Bosco sont dans les starting blocks, vous êtes déjà des milliers à avoir réservé, le « pôule tour » s’annonce haut en couleurs grâce à vous, mille mercis, nous avons tellement hâte de partager ces super moments avec vous. . Lien de réservation dans la bio . 🇺🇲Good news ! The "poule tour" will soon leave Brittany! Bayonne on January 26th and Bordeaux on January 27th, a unique session in each city, by reservation, so don't wait in taking your seats. Monique and Bosco are in the starting blocks, thousands of you have already booked, the « poule tour » promises to be colorful thanks to you, we are so eager to share these great moments with you. . crédit photo 📸: Jean-Philippe Meriglier

