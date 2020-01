Komunikacijska stručnjakinja: Milanović je napravio presedan

Ne, ne i ne. Te će riječi Zorana Milanovića, koji - liderskom gestom - nije dozvolio zviždanje Kolindi Grabar-Kitarović, komunikacijski su presedan u političkom životu Hrvatske kojim je prekinuo ustaljenu praksu zviždanja protivniku. Sličnom gestom i čestitkom uzvratila je i poražena Kolinda Grabar-Kitarović.

Zoran Milanović dva se puta ispričao za svoje komunikacijske greške, povređivanja nekih ljudi, koja je objasnio kao nehotična. Rekao je da je naučio da nije važno samo što se govori, nego i kako se govori.

Milanović, koji se ranije teško uživljavao u tuđe perspektive, unaprijedio je svoj način empatičkog komuniciranja što je u ovom govoru, gdje je pokazao razumijevanje za druge, bilo vidljivo. Obećao je da će biti uho i glava za svakoga, a manje rame za plakanje.

To je novo lice Zorana Milanovića koji je dobio milijun glasova, ali dva milijuna i osamsto tisuća ljudi nisu glasali za njega. No on je obećao da će biti jednak predsjednik svih, bez obzira na različitosti, ideologije, klase i preferencije te da neće dijeliti ljude i na stvarima koje su osjetljive.

Cijelu komunikacijsku kampanju temeljio je na tome da govori što i misli, da je njegov program njegov karakter, pa građani s njim znaju na čemu su. Obećanje da će takav ostati potvrdio je i u svom govoru.

Hoće li novo komunikacijsko lice Zorana Milanovića - više empatično, manje konfliktno - ostati trajno, hoće li njegova obećanja biti zaboravljena, ili ćemo ubuduće gledati novog Milanovića?

Imamo pet godina za odgovor na to pitanje.

