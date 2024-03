Kraj Knina proizvode kozmetiku od magarećeg mlijeka: 'Tu smo htjeli započeti neku novu priču'

Vjeruje se da je Kleopatra radila kupke od njega kako bi održala svoju kožu mekanom, a u starom Rimu se vjerovalo da čak liječi epilepsiju. Naravno, riječ je o magarećem mlijeku. Benefite magarećeg mlijeka prepoznali su i Brankica i Paolo pa su se tako vratili u njezino rodno mjesto - Radučić i počeli proizvoditi proizvode za njegu lica i tijela od magarećeg mlijeka.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Oduvijek smo imali strast prema životu u prirodi. Ovdje u Radučiću smo imali zemlju i tu smo mogli započeti neku novu priču. Radimo proizvode od magarećeg mlijeka i smilja jer su obe stvari ovdje autohtone - priča nam Brankica Borović, koja stoji iza brenda prirodne kozmetike 'Viktoria'.

Brend je dobio ime po njihovoj kćerkici, a njihova je priča započela 2014. godine kada su zasadili prvi nasad smilja. U Radučiću imaju magarce i smilje i sve to koriste za proizvodnju različitih kozmetičkih proizvoda u svojem laboratoriju.

- Za ljekovito bilje je esencijalno da ima čisti zrak i čistu vodu. Naša plantaža je u ekološkoj proizvodnji. Sve prisutniji je problem mikroplastike, a mi se s time suočavamo tako da smo zadnju našu liniju dali certificirati na ne prisustvo mikroplastike. Mi se bavimo 'farm to face' kozmetikom, odnosno, sami proizvodimo sirovine koje kasnije koristimo za proizvodnju u našem laboratoriju - priča nam Brankica.

Danas mogu proizvesti 1.000 proizvoda dnevno, no postoje izazovi. Priča nam i kako nije lako plasirati 'farm to face' kozmetiku na tržište jer su problem 'retail'cijene, odnosno, one nisu održive, ali su se oni okrenuli webshopu kako bi odgovorili na te izazove.

- Poljoprivredna proizvodnja je sama po sebi veliki rizik. Prvi problem su klimatski uvjeti, a drugi je naravno tržište. Mi nikada ne možemo znati koliki će biti prihod te godine. Ne znamo hoće li se pojaviti neki nametnik ili prirodna nepogoda koja će utjecati na to da se smanji količina sirovine - govori nam Brankica.

No, ipak i za to su našli jedno rješenje. Sirovine, koje sami proizvode, ne prodaju kao takve. Njih isključivo koriste za proizvodnju vlastiti proizvoda.

- Smilje imamo na površini od dva hektara, bademe na površini od jednog hektra. Prije je to bilo puno teže održavati, no prijavili su se na projekt i dobili Fondove EU i mehanizaciju pa je puno lakše - objasnila nam je Brankica.

Prije nego što svi njihovi proizvodi izađu na tržište, moraju proći niz testiranja. Prvi certifikat kojeg su morali dobiti za svoj laboratorij je GMP (Good Manufacturing Practice), odnosno dobra proizvođačka praksa. Taj dokument im garantira kompletnu praksu funkcioniranja njihovog laboratorija.

- Mi za naše proizvode koristimo dvije osnovne sirovine - magareće mlijeko i smilje. Magareće mlijeko je odličan ovlaživač jer je bogat proteinima i jako hrani i hidrira kožu te odgovara svim tipovima kože. Smilje ima odlične regenerirajuće karakteristike. Odlično je kod umanjivanja prvih znakova starosti, zato je i iskorišten u cijeloj anti-age industriji - objašnjava nam Brankica.

Osim trgovina, svoju prodaju baziraju i kroz svoj web-shop. Stalno imaju nove planove i ciljeve, a posljednji realizirani im je i novi dizajn proizvoda.

- Najdraži trenutak je kada dobijete finalni odgovor od kupca. Jedino odličan proizvod je dovoljno dobar u skincare industriji. Ako finalni kupac smatra da je vaš proizvod wow, onda ste pogodili sve - zaključuje Brankica.

