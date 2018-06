Kralj zabava: Mamić je ukrao šou i na vjenčanju igrača Reala

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Istina je zapravo ova, Hrvatska je na šest i pol godina ostala bez vrhunskog zabavljača. Čovjeka koji će i s komornim ansamblom napraviti feštu za povijest. Onako kako Grinch krade Božić, tako ga onaj veseli Maminjo donosi. Baš svaki put.

Eto, to ja stvarna posljedica osuđujuće presude za Zdravka Mamića (58). Šok za sve one mladence koji su na popisu svadbenih gostiju imali ‘majstora ceremonija’.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dvije stvari ključne su za svaku svadbu. Dobra hrana i - glazba. Ajmo ovako, da Maminjo nije uzeo mikrofon na svadbi Velimira Bujanca, tko bi uopće pričao o njoj. Džaba i Mati Buliću koji je pjevao. Pored Mamića nije imao šanse.

Sad dolazimo i do druge činjenice, Maminjo nije samo pjevač, njega ne zanima samo dignuti ljude od stolova, on pruža kabaretsku zabavu. Pjesma i golotinja. I premda se sad može diskutirati o samoj estetici Zdravkovih ‘nastupa’, njegovo skidanje, inače mnogo direktnije i izravnije od onog kako to čini Davor Gobac, ima veliki broj poklonika. I što je odjeće na njemu manje, pokliči i navijanje je sve glasnije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Gol do pasa otpjevao je i najimpresivniju izvedbu hita ‘Ne može nam nitko ništa, jači smo od sudbine’. Bio je i glavna zvijezda vjenčanja Matea Kovačića. A pazite, Mateo je igrač Reala.

Najbolji šou imao je u listopadu 2007. Da, prošlo je već 11 godina, ali taj doček Dinamovih nogometaša nakon što su u Amsterdamu izbacili Ajax, postao je referentna točka za sve kasnije Maminjove nastupe.

POGLEDAJTE VIDEO:

Bilo je tu svega, od skidanja, majica koje se trgaju, pjevanja, do tisuća eura koje je Zdravko velikodušno dijelio muzičarima.

I to je to, šest i pol godina hrvatske svadbe i domjenci zakinuti su najboljeg od najboljeg…