Krvavi rituali i danas šokiraju: 'Nalazimo se usred podzemlja'

Voditelj Don Wildman istražuje nevjerojatne podzemne gradove. Uz pomoć arheologa i arhitekata otkriva kakva se davno zaboravljena blaga skrivaju ispod najvećih svjetskih metropola.

Ovog puta je otišao u džunglu Belizea kako bi istražio podzemne grobnice, oltare za žrtvovanje, pećine u kojima su se održavali rituali.

- Ušli smo skoro 450 metara u pećinu, uz rijeku, i napokon stigli do ogromne središnje odaje, poprišta krvavog žrtvovanja. Ovo mjesto je ludnica. Ako pogledaš ovdje, tu imamo kamen za brušenje. Tu su ga oni ostavili. Baš tu. Ali to nije sve što su nudili - uvodno je rekao Wildman.

Maje su izvodili samožrtvovanja, obrede puštanja krvi. Uzeli bi oštrice od opsidijana ili ražine bodlje i probijali si jezik, hvatali krv i ponudili je. Ponekad bi proboli palac. Ponekad čak i kožicu penisa. Nakon toga bi izlili tu krv na papir rađen od kore drveta, zapalili bi ga, a onda bi životna esencija s dimom otišla u zrak.

Maje su vjerovale da su srce, krv i ljudski dah svete supstance koje ih povezuju sa svijetom duhova. Zato su ih nudili svojim bogovima da bi osigurali životni ciklus.

Probijanje penisa nudili su za ljudsku plodnost. Iako je to bilo strašno bolno, elita među Majama, oni najbliži bogovima, izvodili su te obrede na sebi.

Ali nakon što puštanje krvi nije dalo rezultate, Maje su išle još dublje u pećinu i nudili više od samo svoje krvi.

- Done, nalazimo se usred podzemlja. Moraš jako paziti gdje hodaš. Ovdje imamo lubanju muškarca. Ovaj tip je žrtva prinošenja žrtve - upozorio ga je kolega.

Maje su vjerovali da duhovi zemlje, bogovi plodnosti i kišni bogovi žive u pećinama. Dakle, ljudskom žrtvom zazivaju, traže, mole za samilost bogova.

Majanski hramovi i tuneli ispod njih napravljeni su da bi oponašali prirodni svijet. Zato su građeni kao planine, mjesta koja ih približavaju nebeskim bogovima. Tuneli ispod njih rađeni su kao pećine - ulazi u Xibalbu, mjesto gdje su živjeli bogovi podzemlja. Danas to zovemo hramom. Tada su to zvali 'Wits', što znači planina. To je bio savršen prikaz planine. Prirodna planina sa vrhom i pećinama ispod nje. To je snažno prikazivanje njihove religije.

Majanski svećenici ili šamani bili su smatrani posrednicima između ljudskih i natprirodnih svjetova. Putovali su duboko u podzemlje, a onda se kao nekom čarolijom pojavljivali iz tih tajnih tunela, da bi ljudima prenijeli poruku bogova. Ovi razrađeni obredi osiguravali su vladarima moć nad ljudima.

Nakon što je napušten, dio tunela se urušio, blokirajući put velikim svećenicima. Ali, prije tisuću godina, svećenici su mogli hodati ispod trga i izaći ovdje, a da ih nitko ne vidi.

