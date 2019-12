Lana Jurčević ima iznenađenje za fanove: 'Pjevat ću ti doma!'

Svi, ali baš svi koji imaju neki razlog za slavlje u prosincu i koji bi voljeli da im održimo mini koncert, mogu se prijaviti na novi projekt 24sata u suradnji sa mnom, rekla je pjevačica Lana Jurčević.

Prosinac je mjesec darivanja, a Lana je odlučila nagraditi svoje najvjernije fanove. Već je jednom slično iznenađenje priredila svom prijatelju i kolegi Luki Nižetiću.

On ju je zamolio da dođe na njegov koncert otpjevati njihovu zajedničku pjesmu 'Prava ljubav', a ona ga je odbila s komentarom da je prerasla takve stvari. Luka nije ni posumnjao da je to zapravo njezina 'spačka'. Dolazak Lane na njegov nastup je bio iznenađenje zbog kojeg je Luka skoro zaplakao od sreće. To želi postići i sa svojom publikom.

- Želim iznenaditi bilo koga tko već ima u planu neko slavlje, bio to rođendan, djevojačka, momačka, svadba ili nešto potpuno drugačije. Ili pak, prirediti iznenađenje nekome tko je odrastao uz moje pjesme i tko me prati dugi niz godina. Želim da prigoda bude što zanimljivija, odnosno priča i povod - rekla je Lana. Prijave već pristižu, a najbolje tri prijave osvojit će privatan Lanin koncert.

- Rekla sam si, 'idem napraviti nešto za ljude, odvojiti svoje vrijeme i upoznati neke od njih, razveseliti ih i da svi imamo super fotke i snimke koje ćemo gledati za deset godina i sjećati se tih dana s osmijehom na licu'. Planirala sam to raditi sama na svom Instagramu i YouTubeu, ali kad sam vidjela reakciju kad sam objavila na Instagramu da nešto spremam po tom pitanju, gotovo 1500 ljudi je ostavilo komentar u roku nekoliko sati - rekla je.

Dodala je kako je tad shvatila kako to neće moći izvesti sama te da će biti 'kaos' s prijavama i pozvala je 24sata u pomoć.

Ako želiš da nekome tebi bliskom Lana bude iznenađenje i uljepšava blagdansko razdoblje, ispuni prijavu klikom na web stranicu.