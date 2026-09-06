Legendarni David Coulthard stiže u Zagreb: Jurit će bolidom F1 u Ulici grada Vukovara

Malo je onih koji se mogu pohvaliti s više od 10 pobjeda u elitnom automobilističkom natjecanju. Među njih spada David Coulthard, jedan od glavnih aktera Formule 1 tijekom devedesetih, a i početkom novog milenija.

Ljubiteljima automobilizma ostao je u sjećanju po svojim žestokim duelima s Michaelom Schumacherom, a i po konstruktorskoj tituli koju je osvojio kao član McLarena. Ispisao je i povijest Red Bull Racinga. Izdvajamo 5 najvažnijih stvari o legendarnom DC-u.

Od prve do zadnje utrke u moćnim F1 bolidima

Za razliku od Michaela Schumachera koji je morao krenuti s Jordanom, a i Fernanda Alonsa koji je debitirao vozeći Minardi, David Coulthard cijelu je svoju karijeru vozio za najjače F1 momčadi, one koje danas imaju više od 100 ostvarenih pobjeda.

Foto: PROMO

Nakon brojnih uspjeha u kartingu i u Formuli Ford, DC je 1994. debitirao kao vozač Williamsa, s kojim je prvi put pobijedio u Estorilu sezonu kasnije. Zatim je potpisao za McLaren s kojim je ostvario svoje najveće uspjehe, a od 2005. godine je član Red Bull Racinga čije bolide vozi i danas s 55 godina.

Coulthard je u Formuli 1 proveo čak 15 sezona i jedan je od najdugovječnijih vozača u povijesti natjecanja. Samo su Michael Schumacher i Rubens Barrichello duže trajali u njegovoj generaciji. Ako tome dodamo nastupe DC-a na Red Bull Showrunu u zadnja dva desetljeća, baš nitko ne može nadmašiti ovog Škota.

Suradnja s Mikom trajala rekordnih 6 godina

Najpoznatiji timski kolega Davida Coultharda definitivno je bio Mika Hakkinen. Zajedno su nastupali za McLaren od 1996. do 2001. godine. To je i rekordan broj sezona za timske kolege u Formuli 1. Jednako je dugo trajala još jedino suradnja Michaela Schumachera i Rubensa Barrichella.

Foto: Philip Platzer

DC je bio taj koji je donio prve pobjede McLarenu s Mercedesovim motorom 1997. godine, a onda je Mika preuzeo vodstvo i osvojio dvije vozačke titule. Pa iako su imali pobjednički bolid na raspolaganju među njima nije bilo mnogo trzavica, što je rijetkost u Formuli 1 kad neka momčad dominira sportom.

DC među vozačima s najviše F1 postolja

David Coulthard je u Formuli 1 pobijedio 13 puta. Najbliže naslovu prvaka došao je 2001. godine kada je bio viceprvak. Njegova karijera posebno impresivno izgleda kad se u obzir uzmu pobjednička postolja.

Među trojicom najboljih ovaj Škot završio je 62 puta, čime je nadmašio velikane poput Nikija Laude, Nigela Mansella, Jima Clarka i Juana Manuela Fangia. Na postolju je bio već u svojoj prvoj sezoni 1994. godine u Estorilu, a i u svojoj zadnjoj sezoni 2008. godine u Montrealu.

Sjajan na ulicama Monte Carla

David Coulthard posebno je volio juriti Kneževinom. Na ulicama Monte Carla imao je nekoliko sjajnih nastupa i okrunio ih je pobjedama 2000. i 2002. godine.

Foto: Sebastian Marko

DC je dvaput pobjeđivao još na domaćem terenu u Silverstoneu, kao i u Melbourneu. U sjećanju ostaje i njegova briljantna vožnja u Magny Coursu 2000. godine. Utrku je obilježio njegov duel sa Schumacherom koji je bio na samom rubu sudara, no Coulthard je pronašao način kako prestići Nijemca i te je nedjelje ostvario pobjedu na koju je itekako ponosan.

Superman i promotor Wings for Life World Runa

U posljednje četiri sezone svoje F1 karijere Coulthard je mnogo pomogao pri razvoju bolida Red Bull Racinga, momčadi koja je od 2009. godine do danas jedna od najjačih na gridu. Već u svojem prvom nastupu za novu ekipu bio je četvrti u Melbourneu, a sezonu kasnije u Monte Carlu je šetao sa Superman plaštom, promovirajući tada popularni film.

Foto: Lucas Pripfl / Red Bull Ring

Čini se da mu je to dalo posebne moći, jer završio je na postolju, prvom za Red Bull Racing. Svoje drugo postolje za momčad iz Milton Keynesa ostvario je u Montrealu 2008. godine, a nekoliko utrka kasnije oprostio se u Brazilu. Tamo je nastupio u bolidu obojenom u boje zaklade Wings for Life. Nekoliko godina kasnije DC se okušao kao vozač catcher cara na Wings for Life World Runu u Cambridgeu, na trkačko-humanitarnom spektaklu koji je posebno popularan u Hrvatskoj.

Zadnjih godina Coulthard ne posustaje i nastavlja juriti u bolidu Oracle Red Bull Racinga. Tako će biti i 27. rujna u Zagrebu, gdje će hrvatskim fanovima demonstrirati silovito ubrzanje F1 bolida, a i pokazat će kako izvesti savršeni "donut", kružni okret za 360 stupnjeva uz glasnu škripu guma.