Ležeran party u Šibeniku uz francuske kraljeve koji su oduševili čak i Madonnu

Zamislite kombinaciju melodije 'Moon Safari' albuma i pogleda na more s drevne utvrde i povijesne građevine Šibenika - Tvrđave sv. Mihovila.

Nije teško shvatiti zašto je ovaj album francuskih kraljeva retro chill-out glazbe po imenu AIR ostao popularan još od objave prije čak 26 godina. Opčinio je i neke od najvećih glazbenih vizionara poput Davida Bowiea, Madonne i Becka, a uvelike je inspirirao i filmsku industriju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prema mnogima, najbolji album ovog dvojca, je po izlasku 1998. godine redefenirao pojam moderne downtempo glazbe. Iznjedrio je i hit singlove poput 'Kelly Watch The Stars', 'All I Need' i 'Sexy Boy', prodajući milijunske primjerke diljem svijeta, te je gurnuo Air u vode headlinera na značajnim festivalima.

Moon Safari turneja označava povratak Aira nakon sedam godina izbivanja sa scene jer su se u međuvremenu Nicolas Godin i Jean-Benoît Dunckel posvetili solo glazbeno-filmskim projektima. Stoga će brojne fanove razveseliti vijest da se dvojac ponovno ujedinio na turneji na kojoj je i Hrvatska, odnosno grad Šibenik na popisu koncerata i to 4. kolovoza.

Ograničeni set ulaznica po cijeni od 130 eura dostupan je za sve od 11. lipnja u sustavu Eventim ili u City Pointu Tvrđave kulture Šibenik.

Pogledajte video:

VIDEO Meduza je talijanska DJ grupa koju čine tri glazbenika- Luca de Gregorio, Mattia Vitale i Simone Giani. Njihove pjesme slušaju se u cijelom svijetu, a najveći hit je 'Piece of your heart' koja ima preko 150 milijuna pregleda, a vrlo je popularna i 'Lose control'. | Video: KanalRi