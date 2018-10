Limuzine, traktor, cvjetni viski: Ovakav sprovod još niste vidjeli

Dvanaest limuzina i tri prikolice pune cvijeća pratile su lijes 'Kralja Roma', poljoprivrednika i trgovca konjima Ivora Hughesa (46) na pogrebu u pitoresknom selu Martock na jugu Velike Britanije.

Sprovod su predvodili Ivorov otac, braća i sestre, pjevajući pjesmu 'Halleluiah' i 'You are My Sunshine' dok su stanovnici provirivali kroz prozore.

& Gypsy King & # 39; funeral sees 300 travelers buried the picturesque village of Somerset | UK | News https://t.co/mx9R9sBzsd pic.twitter.com/njRaWBcuX1 — What's New 2Day (@FrzSolutions) October 4, 2018

- Nikad nismo vidjeli ništa slično. Dvanaest limuzina ni kraljevska obitelj ne bi imala. Ovo selo nikada neće svjedočiti sličnom događaju - komentirao je jedan od ožalošćenih, prenosi britanski Daily Mail.

'Kralja Roma' opisuju kao nježnog diva koji je bio na čelu velike romske obitelji. Preminuo je u miru svog doma u Ilchesteru prošlog mjeseca od srčanog udara.

Scenes from Gypsy 'King' funeral - we've got a gallery from Martock as hundreds say goodbye to Ivor Hugheshttps://t.co/Gg4Ac62A7K — Tommy Joyce (@TommyJJourno) October 3, 2018

- Majka mu je bila najbolja prijateljica. Često je govorio da je toliko malena da bi ju najradije držao u džepu. Oca je zvao pet puta dnevno - komentirali su ožalošćeni.

Ivor je volio konje, a imao ih je 40-ak uz pse, ovce i kokoši.

Trgovine su bile zatvorene, a policija je čuvala ulice.

- Stanovnici su nas ispitivali hoćemo li zatvoriti poštu zbog pogreba - nismo. Neki su se bojali mogućih incidenata zbog alkohola - komentirao je za Daily Mail jedan od zaposlenika pošte.

Misa je služena u All Saints crkvi, a ljudi su u nju ulazili uz pjesme 'No Woman No Cry' Bob Marleyja i Shaggyjevu 'Mr. Bombastic'.

