Skoro 40 godina spajam ljude. Najprije sam spojio vlastitu djevojku. Do sada sam spojio 450 parova i dobio sam razne nagrade, rekao nam je Nedjeljko Babić 'Gangster', najpoznatiji ljubavni posrednik u Hrvatskoj. U Runoviću, mjestu gdje je rođen, dobio je priznanje, a ovo godine je to dobio u Imotskom, za kojeg su mu govorili da tamo nikada neće dobiti priznanje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Počeo je sa spajanjem svojim sumještana iz Runovića, a nije očekivao da će ovoliko raditi i postati najpoznatiji ljubavni posrednik u Hrvatskoj, a o njemu je snimljen i film koji je dobio svjetske nagrade te je prikazan na najvećim festivalima u svijetu.

- Gdje god dođem, ljudi me prepoznaju. Pitaju me jesam li ja onaj poznati ljubavni posrednik i ja kažem da jesam, ne stidim se toga - priča nam Gangster.

Mladiće i djevojke savjetuju kako će uploviti u bračnu luku, a kako kaže, u ljubavi i politici dozvoljeno je malo lagati. No, dodaje da se može lagati sve dok se par ne oženi.

- Ono što je Ćiro Blažević u nogometu, to sam ja ljubavi. Tko mene sluša, dođe do cilja. Oženio sam prijatelja za kojeg su svi rekli da ga nikada neću oženiti. Svi su od njega digli ruke, ali nisam ja. Rekao sam da ako ga ne oženim, da ću zatvoriti ovu organizaciju - uzbudljivo nam prepričava ovaj dalmatinski ljubavni posrednik.

No, nije spojio samo ljude u Hrvatskoj. Priča nam da je spojio i Hrvate koji žive u Australiji, Los Angelesu, Novom Zelandu. Također, govori nam kako se sada morao prilagoditi i modernim vremenima. Otvorio je svoju web stranicu, a koristi se i društvenim mrežama. To mu je osiguralo i brojne klijente izvan Hrvatske.

- Ljudi se moraju naći uživo i vidjeti ima li kemije. Dovoljan je minut-dva da se to vidi. Ako nema kemije, ne mogu ja nagovarati ljude da se ljube na silu - objašnjava Gangster.

Kako kaže, stotine puta je bio kum na vjenčanjima i krštenjima, no to je postalo skupo pa od toga polako odustaje. Ispočetka je stalno to prihvaćao, no sada je počeo odbijati.

Gangster se osvrnuo i na to kako se danas živi u Hrvatskoj te na način na koji se muškarci danas udvaraju.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Vidim da mnogo žena šeće sa psima. Ja volim životinje, ali bolje bi bilo da šeću s muškarcima. Ženite se, udajte se da imate djecu. Današnji momci su mlakonje. Žene mi prilaze i govore da su ugrožene - zaključio je Gangster.

Cijelu priču s Gangsterom pogledajte na YouTube kanalu 24sata. Moju priču i svu 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJU pratite na našem YouTube kanalu, Videoteci 24sata, našim Facebook, TikTok i Instagram profilima te na 24sata.hr.