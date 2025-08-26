Luciano Plazibat: 'Indijci su mislili da sam čovjek gušter'

ČASTI SE VOĆEM
VIDEO Preslatko! Panda slavi 2. rođendan: Stigla joj je i torta
MOSKVA - Prva ruska divovska panda, Katyusha, proslavila je drugi rođendan uz svečanu proslavu u moskovskom zoološkom vrtu ovog vikenda. Katyusha, koja je rođena od roditelja Ding Ding i Ru Yi, para panda na posudbi iz Kine, postala je prva beba divovske pande rođena u Rusiji. Za svoj drugi rođendan dobila je poseban kolač napravljen od voća, leda i bambusa. Kolač je pojela pred posjetiteljima moskovskog zoološkog vrta koji su je fotografirali. Svetlana Akulova, direktorica moskovskog zoološkog vrta, pohvalila je razvoj Katyushe, dodajući da ona nije samo simbol rusko-kineskog prijateljstva, već i važan dio znanstvenog programa za proučavanje divovskih panda.
03:57
Mladunče pande Katjuša u moskovskom zoološkom vrtu napunilo je dvije godine
|
Video: 24sata/reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
'240 sekundi' 24sata: Nova pravila za kredite. Studenti na mukama zbog najma stanova
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Novi napad na turiste u Istri, uhićena trojica napadača. Ovog ljeta utopilo se 73 ljudi u Hrvatskoj. Otkazan festival u Benkovcu. Nova pravila za kredite u Hrvatskoj. Plenkoviću orden. Studenti na mukama zbog najma stanova. Glavate želve u Puli imaju svoju 'šaptačicu'
03:57
'240 sekundi' 24sata: Nova pravila za kredite. Studenti na mukama zbog najma stanova
|
Video: 24sata/Video
VATRA PRIJETILA KUĆAMA
VIDEO Veliki požar na Šolti gase tri kanadera i brojni vatrogasci
ŠOLTA Veliki šumski požar koji je izbio u ponedjeljak nešto poslije 15 sati na otoku Šolti, u Gornjoj Krušici nedaleko Stomorske, gase svi otočni vatrogasci, tri kanadera i air traktor. - Ljetujem u Stomorskoj. Bio sam u uvali do tog požara pa kada smo krenuli iz uvale uspio sam snimiti požar i kanadere u akciji - ispričao nam je čitatelj.
01:22
Kanader gasi požar
|
Video: Čitatelj 24sata
SAŽETAK: RIJEKA - VARAŽDIN 1-2
VIDEO Rijeka je počela idilično pa doživjela novi šok. Evo kako je Varaždin preokrenuo prvaka
RUJEVICA - Sve je počelo fantastično za aktualnog prvaka Rijeku. Toni Fruk zabio je gol za vodstvo u petoj minuti, ali gosti iz Varaždina imali su drugačije planove. Ivan Mamut izjednačio je u 25. minuti iz penala, a Aleksa Latković završio je posao u 70. minuti i time Riječanima nanio drugi poraz u samo četiri kola nove HNL sezone. Više pogledajte u sažetku.
01:16
Rijeka - Varaždin 1-2
|
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
OPREZA NIKAD DOSTA
VIDEO Torcida je igrače Hajduka zadnji put gađala bakljama. Evo kako su oni reagirali u Osijeku
OSIJEK - HAJDUK 0-2 Marko Livaja i Michele Šego vodili su Splićane do četvrte pobjede u 4. kolu HNL-a. Hajduk je poravnat s Dinamom na vrhu i dva rivala jedini su stopostotni za sada. Hajdukovce je u Osijeku bodrila Torcida, koja ih je u prošlom kolu protiv Slavena (3-0) zasula bakljama. Ovoga puta igrači Hajduka nisu išli pod tribinu već su ostali na centru
00:36
Slavlje Hajduka u Osijeku
|
Video: Davor Kovačević/24sata