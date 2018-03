Lucić opovrgava seks skandal: "Igraju se s mojom sudbinom"

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Net.hr koji nam je ustupio fotografije navodi kako je riječ o seks-skandalu Lucića (59) i njegove mlađahne ljubavnice. Požeški zastupnik je alfa i omega te županije, u kojoj je HDZ godinama na vlasti, ali mu je moć počela blijediti upravo zbog brojnih skandala. Lucić je inače u braku, ima četvero djece, vjernik je i rado ističe svoje katoličanstvo. Protiv je ratifikacije Istanbulske konvencije.

Nama je rekao da mu smještaju, ali nije naveo tko.

- Netko se doista igra mojom sudbinom i životom - poručio je za 24sata saborski zastupnik Franjo Lucić (HDZ), koji se našao usred velikog seks-skandala

- To je očito netko sve smontirao i složio jedno s drugim. Moram to prepustiti drugima koji će istražiti tko je to napravio - rekao nam je Lucić potresenim glasom.

Rekao je i kako ne zna tko stoji iza objave ovih fotografija.

- Očito imam puno neprijatelja - poručio je Lucić koji više nije bio raspoložen za razgovor pa ga je prekinuo. Fotografije izgledaju kao autentične. Snimljene su u nekom luksuznom hotelu u kojemu su sobe i kupaonice obložene mramorom. Net.hr kaže da su fotografije snimljene u luksuznom hotelu u studenome 2017., isti mjesec kad je u Saboru kažnjen s 900 kuna jer se nije pojavljivao na sjednicama. Tvrde da je fotografije koje je snimao razmjenjivao s ljubavnicom. Na njima on radi selfieje ispred ogledala u hotelskoj sobi, a tu su i fotografije kreveta u hotelskoj sobi.

Franjo Lucić je bio gradonačelnk Pleternice, a posljednja funkcija koju je izgubio je ona predsjednika HDZ-a Požeške županije. Vrh stranke je odlučio raspustiti županijski HDZ i maknuti Lucića kad je lani otkriveno da je pokušavao podmititi novinara Dragu Hedla da ne piše o poslovanju njegovih tvrtki. Hedl je sve snimio, a protiv Lucića je podignuta optužnica.

Imovinu, prvenstveno vezanu za tvrtku Tofrado, prebacio je na obitelj, prvenstveno na suprugu, koja sigurno neće biti oduševljena ako se dokažu njegovi izvanbračni izleti.

Hedl je pisao o nizu zlouporaba kroz tvrtke. Lucić je u izvrsnim odnosima i s požeškim županom Alojzom Tomaševićem, koji je iz HDZ-a izletio zbog fizičkog nasilja nad suprugom. Požeški velmoža, kako mu tepaju, uspio je u karijeri skriviti i tešku prometnu nesreću. Ove godine ga je policija zaustavila s 0,6 posto promila u krvi. Kaznilo ga je i Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa jer nije prijavio dug od 335.000 kuna. HDZ se nije očitovao do zaključenja broja o skandalu svojeg zastupnika.

