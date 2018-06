Majka osuđenog Dakića: 'On nije išao s namjerom da ubije'

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Oni su pripremali drva za zimu u dvorištu njihove obiteljske kuće u Prvči, nedaleko od Nove Gradiške. Majci Rezi popustile su noge, morala je sjesti, a istodobno su joj krenule suze.

- Nije moj sin išao s namjerom da ubije, posebno to ne bi učinio svome djetetu, koje je obožavao. Uništile su ga obje žene, prva, s kojom ima sina i kćer, i ova druga. Žao mi je unuka, kojeg sam samo jednom u životu držala u naručju - kroz suze je rekla Reza. Stariji brat Zlatan samo ju je nijemo promatrao.

- Sve vrijeme pokušavali smo stupiti u kontakt s Draženom, htjeli smo da nam kaže što se to dogodilo. Pisao sam mu, ali se pismo vratilo. Ne znam da li ga nije htio primiti ili mu ga nisu predali. Sve što znamo je iz medija - rekao je Zlatan te dodao da ih nitko iz Njemačke, niti Draženov odvjetnik ni sud, nije kontaktirao.

Podsjetimo, Dakić je u rujnu prošle godine u njemačkome mjestašcu Villingendorfu ušao kroz vrt i počeo pucati na svoju bivšu suprugu Katarinu i njezine goste, koji su slavili prvi dan škole njegova sina.

Reza nam je ispričala kakav je bio njezin prvi susret sa snahom Ekaterinom, Latvijkom, koja je izbjegla smrt sakrivši se kod susjeda od pomahnitalog Dražena.

- Kad su prvi put došli k nama, mislim da je moj unuk imao četiri ili pet mjeseci. Nije nas uopće doživjela, samo je hodala okolo i pila. Došla bi u kuću, dala mi u ruke dijete, uredila se i otišla. To je bilo jedino vrijeme koje sam provela s unukom - kaže Reza, koja tvrdi da je Dražen imao problema i u prvom braku.

- Kad im se rodilo prvo dijete, supruga mu nije radila. On je radio u nekoj praonici automobila od šest do 17 sati. Bila sam kod njih jednom i vidjela sam kako mu, kada dođe s posla, daje dijete, jer ona mora ići na trčanje. Skidala je kilograme, a bila je suha kao grana. Kući ne bi dolazila do deset sati navečer, tako je bilo i s drugim djetetom - uvjerena je Reza.

Dodaje da je Dražen s 14 godina otišao ocu u Njemačku te već s 15 godina počeo raditi u slastičarnici.