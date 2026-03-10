DOBRA PRAKSA
Manja je na čelu gumarskog pogona: 'Uvijek je lijepo pomoći i drugima pružiti svoje znanje'
Manja Penavić Dika na čelu je tvrtke Gumiservis - jednog od rijetkih gumarskih pogona s dugom tradicijom, osnovanog davne 1953. godine. Počeli su s vulkanizerskim uslugama, a danas je to moderna tvrtka specijalizirana za izradu gumenih profila i brtvi za hidrogradnju, brodogradnju, građevinarstvo i infrastrukturu.
