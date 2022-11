Marin Ivanović Stole: 'Skinuo sam tabu s korištenja botoksa'

Kao jedan od začetnika hip-hopa devedesetih, tijekom karijere je snimio devet albuma i imao je suradnje s najpoznatijim glazbenicim s domaće glazbene scene, ali i s 24sata u stvaranju navijačkih hitova.

- Imamo suradnju od svjetskog prvenstva, kad sam snimio s LayZ pjesmu 'Moja Croatia'. Šest godina kasnije snimili smo nastavak 'Jedna je Croatia' sa sestrama Palić - rekao je Stole.

Osim u glazbi, okušao se i u voditeljskoj ulozi u hip-hop podcastu 'Rima rimi grize rep', gdje su mu gosti njegovi kolege.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Nered je inače najbolji gost, ali nisam imao sreće taj dan kad mi je došao u podcast jer mu se nije dalo razgovarati. Uvijek je teško kad se pripremiš za intervju i potrošiš tri rečenice da postaviš pitanje, a on ti odgovori s ‘DA’- smije se Stole.

U sklopu aktivnog influencerskog posla s vremenom je postao poznat i po velikom broju reklama koje je snimio za niz klijenata pa čak i za obitelji.

- Dobio sam zadatak napraviti obiteljsku razglednicu u obliku pjesme sa spotom. To je jako skup projekt - priznaje reper.

Stole je otkrio da jako voli cvijeće i nakit.

- To mi je na mamu. Išao sam s njom na sajmove zlata, pa sam tamo mogao cijeli dan gledati dijamante. Obožavam lance i prstenja, sad da me pustiš na izložbu, ja bi mogao to gledati tri dana bez da pijem i jedem - priznao je Stole.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Na mamu voli zlato, a na suprugu voli kreme za lice. Otkrio je, kako njegova supruga uživa u tretmanima za lice, pa je i Stoka ušao u proučavanje svih tretman.

- Ja sam 'macho man' i skinuo sam tabu s korištenja takvih tretmana. Klijenti se vežu uz ljude, ako dobro izgledaš na televiziji. Tako da me nije briga tko što misli o tome što koristim botoks- rekao je reper.

Pričao je i o obožavateljicama, koje su mu bacale grudnjake na pozornicu, te kako je reagirala njegova supruga.

- Imam najbolju suprugu koja mi je partner i u poslu... Ona mi je prioritet. Moja Jaca je najljepša i najbolja žena za mene - kaže nam Stole.

Cijeli intervju pogledajte u četvrtak u 12 na YouTube kanalu i Videoteci 24sata.