Mario Petreković se 'oprostio' sa ženom i djetetom pa skočio iz aviona: 'Fantastičan osjećaj...'

Nakon Hane Rodić, legendarnog Jarana iz 'Noćne more', Renea Bitorajca, Jelene Lešić i Janka Popovića Volarića, na red za skok s padobranom došao je Mario Petreković

<p>Bio je fenomenalan u 'Zvijezde vrište', a sada je vrijeme za 'Zvijezde padaju', najavio je svog novog gosta voditelj emisije Juraj Šebalj. Komičar, glumac i voditelj Mario Petreković novi je gost serijala u kojem naše poznate face skaču s padobranom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mario Petreković u 'Zvijezde padaju'</strong></p><p>Prije nego što je krenuo na let i novu avanturu u svom životu, Petreković se otišao pozdraviti sa svojom partnericom Aleksandrom s kojom je u kolovozu dobio kći Marlu. Poljubio ju je i našalio se da ako nešto pođe po zlu, može uzeti i njegove zube. S osmijehom na licu, Aleksandra ga je ispratila u avion.</p><p>- Samo da se zna, bez padobrana idem gore. Sad je kasno da se kajem - rekao je Mario. U tandem skokovima, zakačeni ste na svog instruktora te on ima padobran, a skače se s visine od oko 3000 metara, a temperatura tamo seže i do nula stupnjeva Celzijusa.</p><p>Kada su skočili, Šebalj ih je pratio s tla i svom gostu pripremio posebno iznenađenje. Na velikom platnu čekala ga je slika Petrekovićeve kćeri s porukom: Dobro došla!</p><p>- Ovo je fantastično! Išao bih još jednom. Jesi vidio kako sam nadaren za ovo? - govorio je Petreković tijekom pada svom tandem letaču. S osmijehom na licu, uživao je u pogledu na Zagreb iz zraka, a čak je i zapjevao 'O sole mio'.</p><p>Kada je sletio, Petreković se pohvalio Šebalju kako je u jednom trenutku preuzeo upravljanje padobranom, a onda su zajedno otišli pogledati snimku njegovog pada.</p><p>- Od 1-10, ovo ti je za 8.5. Dobro je, ali nije najbolje - zaključio je Šebalj koji je skočio u prvoj epizodi. Za njim su se zatim zaredali Hana Rodić, legendarni Jaran iz 'Noćne more', Rene Bitorajac, Jelena Lešić, Janko Popović Volarić, a sada i Mario Petreković.</p><p><strong>Serijal 'Zvijezde padaju' i svu 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJU pratite na našim TikTok, Facebook i Instagram profilima, na našem službenom YouTube kanalu te na 24sata.hr. </strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p>