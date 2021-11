Marko, kaže, najviše voli igrati nogomet, igrati se vani s prijateljima i igrati video igre, a to što je u prvoj epizodi baš on dobio priliku posjetiti jedan od najpoznatijih gaming studija u Hrvatskoj i iz prve ruke saznati kako nastaju sve te igrice koje on obožava igrati baš mu je popravilo dan.

Čim je stigao u prostorije u kojima radi Gamepires ekipa, Marka je dočekao njihov voditelj art odjela, Ivan Švarc. Prvo mu je pokazao cijeli prostor, proveo ga najzanimljivijim prostorijama, a zatim mu, od početka do kraja, objasnio kako nastaje jedna video igra.

Evo, ovdje rade naši programeri. Oni razrađuju cijelu logiku neke video igre, što znači da su oni zaslužni za to kako će se neki lik u igri kretati, hoće li i kako će voziti auto te što će sve još od opreme moći koristiti - objasnio je Ivan.

No, iako ne zna baš sve o procesu izrade igara od početka do finiša, Marko je već prava faca u YouTube svijetu. Od gamera najviše prati i voli Imperatora i Dex Rocka, a i sam snima za svoj kanal gdje se nazvao 'Zonični'.

- I ja imam svoj YouTube kanal na kojemu snimam kako igram, a najčešće igre koje streamam su Brawl Stars i Fortnite - pohvalio se, već podosta iskusno, Marko. Iako zna kako ih igrati, ne zna kako i tko sve te likove u igrama oživljava, pa je došao u Gamepires kako bi saznao baš sve te informacije.

Čim ga je Ivan odveo u sljedeću prostoriju, Marko je odmah prepoznao o kojoj je prostoriji riječ.

- Ovo je soba za snimanje pokreta - ispalio je.

- Tako je, bravo! U ovoj sobi imamo 20 kamere koje emitiraju infra crveno svjetlo i glumac koji glumi lika u igri na sebe navuče odijelo. Na odijelu ima hrpu markera koji se kasnije prenose na računalo pa mi iz toga dobivamo gotovu animaciju. Animatori zatim obrađuju tu animaciju, a nakon toga ona ide direktno u igru - objasnio mu je Ivan te dodao kako im stolice i ostali rekviziti služe za simuliranje vožnje autom, avionom i sličnih kul načina transformacije u igrama.

Nakon što mu je pokazao taj aspekt nastanka i 'oživljavanja' likova, Ivan je Marka odveo i do concept artista, dizajnera, artista, animatora i ostatka ekipe koji moraju raditi zajedno kako bi nastala magija zvana - video igra.

Iako je proizvodnja video igara izuzetno kompliciran i ne baš jeftin proces, Ivan je priznao kako do sada još nisu koristili EU poticaje u tvrtki Gamepires. No, ne isključuje tu mogućnost u budućnosti.

- Iako dosad nismo koristili poticaje Europske unije u Gamepiresu, to ne znači da nećemo, nekad u budućnosti. Smatram da su poticaji, pogotovo oni koji dolaze iz Europe, jako dobar model da se mlade, nove firme rašire i unaprijede svoje poslovanje - objasnio je Ivan. Inače, Europska Unija financira gaming industriju i proizvodnju video igara, jer je upravo taj aspekt prepoznala kao jedan od trenutno veoma važnih i plodonosnih područja industrije.

Na samom kraju obilaska tvrtke Gamepires, Marko je bio izuzetno inspiriran.

- Najbolji dio koji sam danas vidio je bilo snimanje pokreta lica! Bilo mi je super i sve ostalo što sam vidio i doživio, a nadam se da ću jednoga dana biti dio tima i igrati video igre koje ovdje nastaju - dodao je.

Kako je izgledalo cijelo ovo gaming iskustvo, što je sve Marko naučio u Gamepires studiju, na što mu je Ivan sve skrenuo pozornost i kako ga je pripremio za njegovo daljnje 'gaming' napredovanje, pogledajte ekskluzivno u prvoj epizodi serijala 'Genijalci' samo na JoomBoos YouTube kanalu te na 24sata Oriđiđi Videoteci.

