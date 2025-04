AKCIJA U OBERTAUERNU

VIDEO Ovo je lavina u Austriji kojoj je svjedočio Ivica Kostelić OBERTAUERN - Proslavljeni hrvatski skijaš Ivica Kostelić svjedočio je u srijedu lavini u Austriji. - Danas sam bio neposredni očevidac lavine u Austriji u kojoj, prema mojim saznanjima, nitko nije nastradao, napisao je Ivica. Prve informacije bile su da je i on stradao, no on je napisao kako je samo dao svoje podatke i da pretpostavlja da se tako i našao u vijestima.

Kopiranje linka