Kada sam prešao s powerliftinga u sport najjačih ljudi svijeta, svi su se zanimali za mene. Jednostavno kada gledaš čovjeka koji prevrće auto, moraš pogledati što se događa, objasnio je tako Milan Jovanović svoje početke u powerliftingu.

Milan se našao u nezahvalnoj situaciji kada mu je došao poziv za prvo veliko natjecanje. Prihvatio je poziv za natjecanje najjačih ljudi na svijetu na datum 19. studenog, ali nije se sjetio da je baš na taj datum zakazana njegova svadba…

- Supruga je bila nervozna, počela je bacati stvari po kući. Na kraju smo zbog mog debija u World's Strongest Man natjecanju odgodili svadbu iako je sve bilo naručeno i spremno.

Debi u natjecanju najjačih je bio u Beču, Milan bio u gornjoj polovici svih koji su se natjecali, ali je prvi pravi napredak imao kad je uspio svojim sredstvima osigurati kugle s kojim bi vježbao i ostale rekvizite, ali ubrzo je došao i financijski krah.

- Kafić koji sam držao je propao, prodao sam automobil koji sam imao i samo sam čekao neko natjecanje kako bih mogao nešto zaraditi. Onda sam prelomio da idem u Ameriku. Ženu i djecu sam ostavio s 50 eura, doslovno - kaže Milan koji je u Ameriku došao s 942 dolara te 900 odmah potrošio na smještaj u jednoj sobi za iduća dva mjeseca.

- To je bilo prvo iskustvo za mene. Radio sam na eventu na kojem je bilo puno pristalica rap glazbe. Atmosfera je bila zastrašujuća, barikade po cestama, policajci i zaštitari naoružani do zuba. Suočio sam se s nekim velikim likom, slomio sam mu vilicu. Tada sam i dobio posao - kaže Strongman koji je nedugo nakon toga nabasao na vlasnika Reality Kingsa što je u to vrijeme bila jedna od najvećih porno kompanija.

Osim što je radio kao zaštitar, kretao se u tim krugovima po Miamiju i ubrzo dobio posao tjelohranitelja.

- Jedan od prvih klijenata mi je bio Mickey Rourke, čuvao sam i Will Smitha, Toma Cruisea pornoglumicu Jennu Jameson. Tada nisam ni znao da su celebrity jer ne pratim njihovu scenu. Jako sam se sprijateljio s Mickey Rourkeom upravo zato što se ne predstavlja kao zvijezde. Slično su se ponašale i Jenna Jameson te Pamela Anderson, a ono što me svakako iznenadilo je da nisu pile alkohol. Jenna me je jednom prilikom dotaknula i rekla: 'U moje vrijeme ovakve nisu pravili' - objasnio je Jovanović koji i za Will Smith kaže da je izuzetno pristojna osoba, a većinu vremena provodio je s njim i njegovom obitelji.

Možda i najzanimljivija osoba koju je Kao Strongman 'čuvao' je Shaquille O'Neal.

- Čuvao sam ga na rođendanskoj proslavi. Zvao me 'My Serbian brother' - kaže Milan kroz smijeh. Ubrzo je počeo pisati blogova, a uslijedio je i YouTube kanal na kojem želi predstaviti svoj život.

- Ideja nam je da u pet godina uđemo u prvih 50 kanala u Srbiji i da YouTube nije platforma debila. Želim ljudima pružiti nešto što ih ojača i da nauče - zaključuje Milan Jovanović 'Kao Strongman'

