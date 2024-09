Mirna Medaković rangirala hrvatske serije: 'U dobru i zlu' ili 'Kud puklo da puklo'

UTRKA ŽIVOTA

VIDEO Ugrožene bebe kornjače hrle do oceana, a pomažu im volonteri: 'Predatori vrebaju' AFRIKA, KENIJA - Sićušne peraje uzburkavale su pijesak dok su tek izlegnute morske kornjače izlazile iz jaja na plaži u Mombasi, započinjući opasno putovanje do oceana. Volonteri su nadgledali kornjačice od kojih svaka nije bila veća od dlana, osiguravajući da sigurno prođu kratak, ali opasan put do mora. Putovanje mladunaca od 'gnijezda' do mora je opasno, a samo mali postotak preživi prve dane u oceanu. Predatori, umjetna svjetla i ljudi predstavljaju značajne izazove za njihov opstanak, prenosi Reuters. Njihovo potencijalno izumiranje moglo bi imati dalekosežne posljedice za biološku raznolikost oceana i, u konačnici, ljudski život.

Kopiranje linka