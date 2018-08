Misterij: Dečko žene koja je po noći zvonila pronađen mrtav

Međunarodni dan nestalih osoba posvećujemo svim nestalima u Domovinskom ratu. Još se traga za 1940 ljudi. Ovo su njihove priče...

Dečko ove djevojke je počinio samoubojstvo u srijedu s pucnjem u glavu, potvrdili su policajci za DailyMail. Žena, koja je opisana kao 'žrtva obiteljskog nasilja', još uvijek je ostala misterij kao i sve što se te noći dogodilo.

Policajci su potvrdili kako se ne radi o Caitlin Dennison (19) koja je u siječnju ove godine nestala iz Rena u Nevadi, a za koju je njezina sestra mislila da je ova žena sa snimke.

Rekli su i kako je čovjek koji se ubio imao 49 godina te su potvrdili da njegova djevojka, koja je zvonila po vratima, ima 32 godine.

- Ona je s područja Dallasa. Njih dvoje bili su cura i dečko - rekao je poručnik Scott Spencer iz ureda šerifa okruga Montgomery. Dodao je i kako je istražitelji još nisu ispitali o svemu što se dogodilo.

Istražitelji su zatvorili ulaz u kompleks Sunrise Ranch u Montgomeryju, gdje se dogodio incident. Ulaz i izlaz su dopušteni samo stanovnicima tog kompleksa.

Zašto je na rukama imala lisice?

Šerifov ured primio je poziv u srijedu u 11 sati ujutro da muškarac prijeti samoubojstvom. No, kad su došli, on je već bio mrtav. Ostavio je poruku pomoću koje su policajci identificirali ovu ženu kao i neke okolnosti koje su povezane s incidentom.

Zaključili su kako je žena, prijavljena da je zvonila stanarima kompleksa Sunrise Ranch u noći u petak, zapravo njegova djevojka. U policiji tvrde da nije prijavljen njezin nestanak te da ne mogu otkriti njezin identitet jer je žrtva obiteljskog zlostavljanja.

- Postoji još niz pitanja vezanih za taj slučaj. Ne znamo zašto je na rukama imala lisice. Poznata nam je samo jedna strana priče - rekao je Spencer.

John Bradley, susjed koji živi u kompleksu, je rekao da je bijeli kombi, koji je bio parkiran ispred kuće muškarca koji je počinio suicid, isti kao kombi koji je vozio po njihovom kvartu u vrijeme dok je žena zvonila po vratima.

Ljudi kojima je zvonila tvrde kako nikog nije bilo na vratima kad bi ih otvorili.

- Spavali smo. Supruga je probudilo zvono na vratima. Zvonilo je sigurno 20 do 30 puta. No, kad je suprug došao do vrata, na njima nije bilo nikoga - posvjedočila je jedna stanovnica.

Ovaj slučaj pobudio je veliki interes javnosti koja nestrpljivo čeka nove informacije.