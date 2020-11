Mlikota o novoj predstavi u 'Ludoj kući': 'Glumim terapeuta, mislim da ga kad-tad trebamo'

Prvoj suradnji kazališta Luda kuća i glumca Vedrana Mlikote gledatelji mogu posvjedočiti u predstavi 'Bračna terapija'. Mlikota glumi terapeuta, a rekao nam je i nekoliko riječi o novoj ulozi

<p>Svi mi u životu, više ili manje trebamo 'terapeute', u vidu prijatelja, kolega, obitelji...koji će nas saslušati i udijeliti neki savjet kad je potrebno! Kad malo prokližemo. A trebamo i mi biti 'terapeuti', kada je to potrebno istim tim ljudima. To mi se često događa u životu. A jesam li uspješan terapeut u predstavi? To pitajte poslodavce i publiku! Kako bi veliki Arsen u šali rekao: 'Dao sam svoj minimum', rekao nam je glumac Vedran Mlikota.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Ovo je prva suradnja kazališta<strong> Luda kuća</strong> i našeg proslavljenog glumca. S njim su na pozornici još glumac Janko Popović Volarić i Tanja Ribič, odnosno bračni par. Oni Mlikoti dolaze na bračnu terapiju. Predstavu su pripremali u situaciji koju svi nazivamo 'novim normalnim'. A kakav im je to bio izazov?</p><p>- Svi su oni vrhunski profesionalci. I odradili su posao kao i ja, davši sve od sebe! Radili smo predstavu jako dugo, s većim i manjim prekidima, zbog situacije s korona virusom, zbog ljeta, ali i naših obaveza! Janko je pred kraj uletio kao zamjena Saši Buneti. Mislim da je njemu bilo najteže, ali sve je ispalo kako treba! Igrati predstavu u ovoj situaciji je, najblaže rečeno, neobično! Publike je manje zbog propisanih mjera, a smijeh i aplauzi su drugačiji nego pred punom dvoranom, ali bit će opet sve kako je i bilo. Strpimo se malo - rekao je Mlikota.</p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S RENEOM BITORAJCEM, JEDNIM OD OSNIVAČA LUDE KUĆE: </strong></p><p>Premijera predstave je bila u subotu, a Mlikota dodaje kako su rekcije bile odlične. Barem od ovog djela koji se nakratko podružio s glumcima u hodniku kazališta. Osim Bračne terapije, preporučuje da u Ludoj kući pogledamo predstavu 'Potpuni stranci'.</p><p>Bračna terapija je hrvatska premijera austrijskog pisca Daniela Glattauera, koja je već oduševila publiku širom svijeta na 40 različitih jezika. Režiju i adaptaciju teksta potpisuje Tanja Ribič, inače poznata slovenska glumica koju ćemo uskoro gledati i u Netflixovoj seriji Zero Chill.</p><p>Sve informacije o rasporedu predstava u Ludoj kući pogledajte<strong> <a href="https://bit.ly/3259xN6">ovdje. </a></strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VEDRANA MLIKOTU U SERIJALU 'ZVIJEZDE VRIŠTE':</strong></p>