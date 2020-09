MMA borac Andi Vrtačić: 'Stipe Miočić je bolji u kavezu, ali ja sam bolji vatrogasac od njega'

Član pulskog Trojana, Andi Vrtačić, ispričao nam je svoju životnu priču. Otkrio nam je kako kombinira MMA karijeru i ulogu vatrogasca te koji mu je krajnji cilj u karijeri...

<p>Kada sam počeo s borilačkom karijerom, tata i ostatak obitelji nisu bili sretni time, ali to je moj životni put i sada me podupiru u karijeri. Nona mi je znala govoriti: ‘Sinko, što ti to treba?!’, rekao nam je Andi Vrtačić (25), pulski vatrogasac i MMA borac koji je jedan od glavnih lica Armagedona.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Od svoje sedme godine počeo je trenirati nogomet jer je, kako kaže, sva ekipa išla tamo.</p><p>- Sa 17 godina sam se razočarao u nogomet jer tu jako puno igra veza. Ekipni je sport i puno ovisiš o drugima pa sam se ipak pronašao u MMA-u - objašnjava Andi koji je ipak imao neke koristi od desetogodišnjeg treniranja nogometa, a to su izdržljivost nogu i dobar kardio koji mu i danas pomažu u MMA karijeri.</p><p>- Bavio sam se kickboxingom nekoliko godina, ali sam se odlučio na prelazak u MMA jer su tu puno bolji uvjeti. Puno je kompleksniji sport, a ja sam osoba koja uvijek voli učiti nove stvari. Bio sam nokautiran na treningu par puta, ali ništa strašno - govori nam Andi kroz smiješak. Kada se priprema za neki meč odradi od osam do deset treninga tjedno, a kada je 'izvan kampa' odradi 'samo' šest treninga tjedno. </p><p>Osim MMA-a Andijeva ljubav je i posao vatrogasca.</p><p>- 2014. godine sam završio srednju školu, a nakon toga sam se odmah odlučio za prekvalifikaciju u vatrogasca. Tata je bio vatrogasac i to mi je bio san i cilj pa sam odlučio krenuti očevim stopama - kaže Vrtačić koji smatra da vatrogasac mora biti fizički jak i mentalno stabilan.</p><p>- Od opreme volim koristit sjekiru, a u svojoj vatrogasnoj karijeri do sad sam išao na različite intervencije, od požara šume i požara stana do toga da nas ljudi zovu da im skinemo mačku, jedna žena nas je molila da joj odemo kupiti med... - ispričao nam je Andi.</p><p>- Stipe Miočić je bolji u kavezu, ali ja sam bolji vatrogasac! Želim biti prvak svijeta u UFC-u! - zaključio je Puljanin.</p><p> </p>