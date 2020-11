Ovo je jedna od reperskih sva\u0111a o kojoj svi najvi\u0161e toga znaju, ali koja je, na kraju, zavr\u0161ila tragi\u010dno. Iako su Tupac i Biggie u po\u010detku bili prijatelji, zbog medijskih naga\u0111anja i tra\u010deva, njih su dvojica zaratili. Nakon \u0161to je Tupac prvi puta upucan u New Yorku 1994. godine, Biggie je izbacio pjesmu 'Who Shot Ya?' nakon \u010dega je ve\u0107 prili\u010dno paranoi\u010dni Tupac zaklju\u010dio da je taj poku\u0161aj ubojstva bio naru\u010den ba\u0161 od strane Biggieja.\u00a0

Nakon toga, Tupac je objavio pjesmu 'Hit Em Up' i brojni rap stru\u010dnjaci i kriti\u010dari tada su objavili rat izme\u0111u 'zapadne i isto\u010dne obale', izme\u0111u dvije razli\u010dite struje hip-hopa u Americi. U sljede\u0107ih nekoliko godina stvar je toliko eskalirala da su pucnjave bile sve \u010de\u0161\u0107e. Tupac je ubijen 1996. godine, a Biggie samo \u0161est mjeseci kasnije. Njihova ubojstva do danas nisu razrije\u0161ena.\u00a0

Po\u010detak karijere popularnog repera 50 Centa zapravo se zasnivao na tome da vrije\u0111a koga stigne i da to vrije\u0111anje bude \u017eestoko i da nikoga ne \u0161tedi. Posebno se okomio na kolegu repera Ja Rulea kojega je, kako pi\u0161e Rolling Stone, mrzio.\u00a0

On i njegovi prijatelji poku\u0161ali su ukrasti vrijedan Ja Ruleov nakit, nakon \u010dega je, u po\u010detku mo\u017eda bezazlena sva\u0111a, potpuno eskalirala. 50 Cent je izboden no\u017eem par dana kasnije u klubu Hit Factory u New Yorku, a nakon \u0161to se oporavio, 50 se stvarno namjerio na to da Ruleu uni\u0161ti karijeru do kraja.

Napisao je nekoliko pjesama i disstrackovima u kojima poni\u017eava Rulea i poku\u0161ava ga 'skinuti' sa scene. Ovaj mu je uzvratio, ali njegova pjesma 'Blood in My Eye' nije bila dovoljno efektna ni sna\u017ena da dopre do popularnog repera. Do 2005. godine, Ja Rule je s prvih mjesta ljestvica pao na samo dno i njegovoj je karijeri tiho do\u0161ao kraj. Tek je 2013. godine javno priznao da je \"izgubio od 50-ja\" i nakon toga se vi\u0161e nisu, barem ne javno, sva\u0111ali.

Sva\u0111a izme\u0111u Ice Cubea i ostatka legendarne hip-hop skupine N.W.A. po\u010dela je nakon \u0161to se Ice po\u017ealio kako ne dobiva dovoljnu proviziju za brojne hitove koje je upravo on napisao za grupu, me\u0111u kojima je i njihova najpoznatija stvar 'Straight Outta Compton'.\u00a0

Ice Cube smatrao je da se novac me\u0111u \u010dlanovima grupe ne dijeli podjednako te da on dobiva premalo za svoj doprinos, pa je 1989. godine odlu\u010dio napustiti grupu i krenuo u solo karijeru. Naravno, svaka rap sva\u0111a eskalira disstrackovima, pa se tako dogodilo i u ovom slu\u010daju. Ostatak \u010dlanova grupe,\u00a0\u00a0Arabian Prince,\u00a0MC Ren,\u00a0Eazy-E,\u00a0DJ Yella i\u00a0Dr. Dre, po\u010deli su objavljivati diss za dissom u kojem su prozivali Icea, ali on im nije ostao du\u017ean.

Na svom je legendarnom albumu 'Death Certificate' objavio i pjesmu 'No Vaseline', u kojoj je izvrije\u0111ao sve ostale \u010dlanove\u00a0iz svoje biv\u0161e grupe i nazvao ih 'slabi\u0107ima, ser*njama, la\u017eljivcima, fejkerima i zlo\u010dincima'. Tek dosta godina kasnije Cube je barem donekle izgladio odnose s Dr. Dreom i ostalim \u010dlanovima grupe, s kojima je producirao film o vlastitom\u00a0usponu i padu. Film 'Straight Outta Compton' iza\u0161ao je 2015. godine i zaslu\u017eio nominaciju za presti\u017enu filmsku nagradu Oscar.\u00a0

Najbizarnije svađe poznatih repera: Tupac i Biggie ubijeni, 50 Cent izboden nožem u klubu

U trećoj epizodi JoomBoosova talent showa kandidati su morali pokazati talent 'ponižavanja' protivnika u rap battleovima, koji su zapravo odglumljene svađe. Mi smo se prisjetili pravih svađa poznatih repera

