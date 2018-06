'Najgluplji turist ikad': Htio je dirati lava. Odmah se pokajao...

Ovaj muškarac je prozvan najglupljim turistom ikad nakon što je izbacio ruku kroz prozor vozila na safariju kako bi pomilovao lava. Bizarna snimka prikazuje nepažljivog muškarca koji je svojim činom uznemirio lava, a njegov prijatelj je sve snimio. Incident se dogodio na safariju u Nacionalnom parku Serengeti u Tanzaniji.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1200208 / ]

Zvijer se nakon tog čina instinktivno okrenula prema putnicima u vozilu i željela ih napasti. Oni su brzo zatvorili prozor i odvezli se s vozilom dalje. Snimka je objavljena na YouTube kanalu Wildlife Sighting s naslovom: ’Najgluplji turist ikad’.

Na njoj se vidi i kako se lav s lavicama ugodno smjestio uz vozilo, ali to ne znači da imaju povjerenje u ljude već samo znači da u blizini nema drveća pa su iskoristili hladovinu koju je stvorilo vozilo, tvrde stručnjaci za ove životinje.

- Samo oni koji rade sa životinjama u divljini znaju kolika je brzina lava i kako je u stanju osobi koja ga dodiruje otkinuti cijelu ruku, rekao je Naas Smith, južnoafrički safari rendžer.

Dodao je kako je ovaj turist imao sreću jer ga je lav mogao izvući kroz prozor i ubiti pred očima njegovih prijatelja. A to bi onda dovelo do toga da bi rendžeri morali ubiti lava. Uglavnom, taj nepromišljeni čin turista prema divljoj životinji mogao je dovesti do velikih posljedica.