Talentirana Splićanka svoj novi singl nazvala je '13. nota' i to je, kaže, najmodernija pjesma i najatraktivniji spot koji je dosad napravila.

- Pjesma je plesna, pozitivna i ima jako zaraznu energiju koja te nosi i diže. Vjerujem u svaki stih, uživala sam u njenom nastajanju i mislim da će pogotovo mlađa publika to prepoznati. U današnje vrijeme loših vijesti ona nekako sve to briše i vraća nas u prošlost kad je sve bilo normalno – kaže Dora koja, osim što pjeva, snima i videa za društvene mreže. Dio je i ekipe JoomBoos kanala, na kojem objavljuje zabavne TikTokove i videa na YouTubeu.

Dora je oko sebe na ovom projektu skupila mladu i talentiranu ekipu, s kojom se i privatno rado druži. Spot joj je režirao i snimio youtuber i tiktoker, Pave Elez, a koreografiju je radio JoomBoosov influencer i plesač, Luciano Plazibat, koji je plesao i s Dinom Merlinom u spotu za njegov hit 'Mi'. Sve su kadrove snimili u Splitu, a tema je zabava na koju smo zbog pandemije zaboravili.

- Željeli smo dočarati energiju pozitive, plesa, druženja, svega onoga što djevojke vole i što ih čini sretnima. Sve te scene nažalost nismo odavno vidjeli u našem životu i sve mi to jako nedostaje, kao i cijeloj mojoj generaciji – objašnjava.

Pjesmu će premijerno izvesti na proljeće, na 68. Zagrebačkom festivalu gdje prvi put nastupa.

- Jako me veseli nastup na Zagrebačkom festivalu jer ću prvi put stati na tu pozornicu, a i to je festival koji općenito njeguje urbaniji glazbeni izričaj, daje šansu mladim i talentiranim pjevačima i to mi je genijalno. Iako mi je malo žao što je termin Festivala pomaknut zbog trenutne situacije, barem ćemo ja i moji plesači imati više vremena da sve dobro uvježbamo i pripremimo prije nastupa.

Iako će joj ovo biti prvi nastup na ovom festivalu, Antonia Dora s pjevanjem pred publikom itekako ima iskustva. Nastupa od svoje 10. godine, odrasla je pod svjetlima reflektora, a ova je pjesma, kaže, rezultat njene totalne transformacije tijekom svih tih godina.

- Svi odrastamo i mijenjamo se pa sam i ja ovu pjesmu doživjela kao veliku osobnu promjenu i mogu vam reći da mi se ta promjena jako sviđa. Sretna sam što me Ante Pecotić i Bojan Šalamon – Shalla iz Rubikon Sound Factoryja, koji autorski potpisuju novu pjesmu, podržavaju u svemu i što imam potpunu slobodu pronalaženja svog izričaja. Snimanje spota s prijateljima u opuštenoj atmosferi i uvjetima koji su meni prirodni najljepši je mogući način za zaokružiti ovu priču – dodaje za kraj.

Pjesmu '13. nota' i novi atraktivan spot možete pogledati i poslušati na YouTube kanalu Rubikon Sound Factoryja.

