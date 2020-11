Nakon Uraganki Petkova mama Katica i frendice postale Spice Girls: 'Muž bu me se odrekel'

Voditelj Dalibor Petko u suradnji sa 24sata snima show 'Petkomanija'. U prvoj epizodi napravio je transformaciju u doktora protiv kuge, a u novoj epizodi je uključio mamu i njezine prijateljice

<p>Slavna trojka iz okolice Velike Gorice se vraća. Ovaj put s pojačanjem. Mama Dalibora Petka, Katica, pozvala je još dvije prijateljice koje su se pridružile ekipi u novom videu na platformama 24sata. Ovaj put rekreiraju spot slavne grupe Spice Girls u pjesmi 'Wannabe'. Sebe su nazvale Old Spice Girls. </p><p><strong>POGLEDAJTE 2. EPIZODU 'PETKOMANIJE': Slavne bake postale Spice Girls</strong></p><p><strong>UPOZNAJTE URAGANKE, ODNOSNO 'OLD SPAJSICE'</strong></p><p>- Gdje god da dođemo, ljudi nam vele: jeste vi bili u spotu tuturutu? Ja velim da! I oni meni, super ste, ekipa ste za deset - ponosna je jedna od članica grupe Dalibora Petka. Djevojke su se ponovno okupile u Sopu Bukevskom kod obitelji Petko. Voditelj Dalibor im je pripremio kostime, angažirao šminkericu te pokazao osnovu koreografije. Svladale su brže nego što su mislile, uz pokoji pogrešan potez.</p><p>Video u kojem rekreiraju scene iz spota MC Stojana i Hurricane prenijeli su doslovce svi mediji u regiji, a mama i njezina ekipa najviše su se oduševile kad su svoje fotografije ugledale u novinama. Kako bi proslavili, cure su s Petkom otišle na ćevape, a on im je tad čitao komentare ispod videa.</p><p>- Bilo im je zabavno jer nijedna ne koristi internet. To su žene koje se ne šminkaju, ne farbaju kosu i njima je to bila avantura. One su to doživjele kao fašnik i zabavu. Njima je super to što su im najmlađi ukućani rekli: ‘Joj, kak’ su nam bake super’. Sad su glavne u selu. Mama je imala čak anegdotu. Išli smo hodočastiti na Mariju Bistricu i tamo smo sjeli pojesti kolač. U istom restoranu je bila i svadba. Mladenka se htjela slikati s mojom mamom. A njoj je to bilo najdraže - rekao je Petko.</p><p>Trema je sad bila još manja, a odličnoj atmosferi u obiteljskoj kući Petka pridonio je i njegov tata. Showu se nije pridružio, ali je bio maksimalna podrška djevojkama. </p><p>- Kad me vidi muž, kaj bu rekel! Bu me se odrekel - rekla je jedna od njih. </p><p>- Super mi je što si one pojednostave što god da radimo. Sad su umjesto stihova 'I'll tell you what I want, what I really, really want' pjevale 'Ja te volim volim volim' - nasmijao se Petko. </p><p>Ekipa iz Novog Čiča, Bukevja, Čičke Poljane i Jagodnog pojavit će se u još epizoda u “Petkomaniji”, a njihov mentor Petko oduševljen je koliko su spontane i uvijek spremne na zabavu.</p><p>- Što se tiče kostima, snalazim se. Nekad posudim, nekad sašijem, a nekad kupim ili izvučem iz ormara. Kad nešto vidim, automatski reagiram. Primjerice, haljina na fotografiji Jelene Karleuše podsjetila me na celofan. Ljudi su tad išli kupovati osnovne stvari poput kruha i mlijeka, a ja sam kupio pet rola ukrasnog papira. Ljudi su me malo čudno gledali i vjerojatno se pitali ‘kome taj mota poklone u doba lockdowna?!’. Dodao je kako mu se ljudi stalno javljaju i nude mu razne usluge, a on je sretan što ga podržavaju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Imam više ‘hejt’ komentara na ‘običnu’ fotografiju nego na transformacije. Na transformacije su mi najgori ‘hejtovi’ tipa ‘kome je to smiješno’ ili ‘Petko, nemoj se truditi’. Drago mi je da su ljudi u 90 posto slučajeva shvatili da je to parodija - rekao je. Najveća potpora mu je prijateljica Nives Celzijus.</p><p>- Ni nju ne mislim poštedjeti što se transformacija tiče, ali se više baziram na regionalnu i svjetsku scenu jer ovu domaću često sretnem. Ne znam kako će tko reagirati - rekao je. Serijal “Petkomanija” dio je jesenske sheme <strong>24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJE. </strong>Gledatelje očekuju uzbudljive transformacije i izazovi, a sve pratite na YouTube kanalu 24sata, Facebooku 24sata, na 24sata.hr te na Instagramu i Tik Toku.</p><p><strong>POGLEDAJTE PETKOVU TRANSFORMACIJU U DOKTORA PROTIV KUGE: </strong></p>