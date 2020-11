Napravili parodiju o Milanu Bandiću: 'Nadamo se da će se Juričanu svidjeti naša pjesma'

Dario Juričan je Milanu Bandiću za 65. rođendan poklonio film 'Kumek' koji razotkriva sve njegove afere, a sad su ga opjevali i talentirani kandidati iz JoomBoosova showa 'Rap Camp' u novoj epizodi

<p>Imam jedan blagi fetiš, fontana, pare, wanish. Ne, ne, nemoj da se pjeniš, zakon krojen je po meni. Ajde kume neseseri, samo pare peri, peri - repaju Lovre Crvelin, Džemal Begić i Valentin Severović iz 'Outsider' tima repera i radijskog voditelja, Fil Tilena. Nije im bilo teško izabrati temu na koju će pisati i odrepati parodiju, kažu. Zapravo su se odmah složili da će to biti najdugovječniji zagrebački gradonačelnik.</p><p><strong>POGLEDAJTE NOVU EPIZODU 'RAP CAMPA':</strong></p><p>- Zadatak nam je bio napraviti parodiju, a što je veća parodija kod nas u Hrvatskoj od političke realnosti? – složni su dečki, koji misle da bi ova stvar stvarno mogla dobro proći.</p><p> - Mentoru Tilenu se svidjela tema pjesme, a ono što nam je odmah rekao je da ćemo se s ovime ili totalno osramotiti ili napraviti hit.</p><p>Da je tema savršeno pogođena govori nam i film 'Kumek' o zagrebačkom gradonačelniku, koji je premijeru imao na njegov rođendan, u nedjelju. Još uvijek svi pričaju o Juričanovu razotkrivanju, a dečki jedva čekaju da pogledaju ovaj najnoviji njegov naslov.</p><p>- Juričanovi filmovi uvijek podižu svijest ljudima o tome što se događa oko nas. Materijala o kriminalu u Hrvatskoj ne nedostaje i moramo priznati da nam se jako sviđaju njegovi filmovi. Nadamo se da će se i njemu svidjeti ova naša pjesma – govore nam dečki, koji su uvjereni da nije nemoguće da Bandić jednom i izgubi izbore u glavnom gradu.</p><p>- Naravno da je moguće da će Bandić jednom izgubiti izbore, samo je pitanje vremena. Ako se u Zagrebu pojavi dovoljno hrabra i sposobna osoba da se suprotstavi kriminalu, građani će to sigurno prepoznati i dati joj podršku. Zagreb već dugo jako vapi za promjenom – kažu.</p><h2>Dajte glas svojem favoritu</h2><p>Hoće li Bandić izgubiti izbore ili neće i hoće li Zagreb dobiti novog gazdu ili još malo ostaje stari, saznat ćemo kroz nekoliko mjeseci, a kako su se dečki snašli u novom Rap Camp zadatku i koliko žestoka je njihova parodija na Bandića doznajte <a href="https://www.youtube.com/watch?v=2yVsJdAjso8"><strong>u novoj epizodi showa već sad, samo na JoomBoos YouTube kanalu. </strong></a></p><p><em><strong>I ovoga puta možete dati glas svojim favoritima putem poziva ili SMS-a, a sve detalje možete pronaći na službenim JoomBoos stranicama. Glasovanje traje do petka, 27.11., u 12:00 sati.</strong></em></p><p> </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p>