Cijeli intervju s atraktivnom Emom pogledajte na YouTube kanalu 24sata

Naša manekenka Ema zaludjela je Talijane, a dizajnira i badiće: 'Željela bih vidjeli J. Lo u njima'

Čakovčanka Ema Kovač pojavila se u TV emisiji 'Ciao Darwin' i oduševila Talijane. Manekenka nam je u 24 pitanja otkrila sve o svojoj karijeri, pokrenutom brendu luksuznih badića, ljubavi...

<p>Bila sam 12 godina dio dječjeg kazališta u Čakovcu. To je zapravo bio moj san od djetinjstva, a manekenstvo se dogodilo slučajno, rekla nam je mlada Ema Kovač (25) u 24 pitanja za YouTube kanal 24sata. Atraktivna Ema snimala je kampanje za brojne poznate brendove, pokrenula je svoj brend kupaćih kostima, studira, a Talijane je zaludjela kada se pojavila u TV showu 'Ciao Darwin'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Emom Kovač</strong></p><p>Nakon što se pojavila u showu, njezin Instagram profil je u kratkom roku narastao za 90.000 novih pratitelja. Talijani su bili oduševljeni njezinom pojavom, a kako nam i sama Ema kaže, svi uvijek primijete njezin izgled, iako bi trebali primijetiti njezin karakter. Nakon tog showa, okušala se i u talijanskom showu 'Pechino Express 2020'. Putovali su svuda i s jednim eurom se morali snaći i doći do finalnog odredišta.</p><p>U tom showu je upoznala i sadašnjeg partnera, <strong>Gennara Lillija</strong> s kojim, kako kaže, najčešće voli provoditi vrijeme tako što putuju. No, s obzirom da trenutno nije moguće zbog situacije s pandemijom korona virusa, uživaju zajedno i rade planove za budućnost.</p><p>- Najčešće se znamo 'zakačiti' zbog nekih jezičnih nesuglasica i onda na kraju shvatimo da već dva sata pričamo zapravo o istome - rekla nam je Ema. Na pitanje sprema li mladi par izreći sudbonosno da, Ema zadovoljno kaže:</p><p>- Mladi smo i sretni, uživamo i ne razmišljamo trenutno o braku - kaže ova atraktivna Čakovčanka. Osim zavidne manekenske karijere, Ema se bacila i u vlastiti biznis. Pokrenula je brend luksuznih kupaćih kostima, a upravo su joj oni najdraži odjevni predmet.</p><p>- Voljela bih vidjeti J. Lo u svojim badićima. A od muškaraca, Johnnyja Deppa i Brada Pitta - rekla nam je Ema.</p><p>Skromna Čakovčanka pojasnila nam je kako se uz manekensku karijeru želi posvetiti i onoj glumačkoj jer joj je to zapravo bila želja. Dobila je neke glumačke angažmane, no oni su trenutno na pauzi zbog pandemije.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Želim se posvetiti brendu i karijeri. Shvatila sam da je bolje ne planirati stvari jer onda imate neka očekivanje - zaključuje Ema.</p><p><strong>Cijeli intervju s atraktivnom Emom pogledajte na YouTube kanalu 24sata, a svu 24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJU pratite na našim Facebook, Instagram i TikTok profilima, na 24sata.hr te na YouTube kanalu 24sata.</strong></p>