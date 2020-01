Ne želi Zokija: Kandidirat ću se i na parlamentarnim izborima!

Znamo da je uloga predsjednika u Republici Hrvatskoj smiješna jer on ne može ništa, ali ono što je najvažnije, to je predstavljanje države, a za to biram nekoga tko nije bahat bez pokrića. Koliko god Kolinda pravila reality show, uvijek je u prvim redovima i svima daje ruku, ukratko 'ne glumi glumu', rekla je Ava Karabatić.

Glumica, pjevačica, spisateljica, slikarica i manekenka nije zadovoljna ishodom predsjedničkih izbora iako tvrdi da se radi o 'istoj pašti, samo s drugim pakovanjem'.

U nedjeljnom live prijenosu izbora na YouTube kanalu 24sata, dok je Zoki držao govor, Ava se u komentaru pitala 'gdje sam tu ja'.

Foto: Screenshot 24sata

- Gledala sam vaš prijenos, a kad sam vidjela te klaunove i igrače, morala sam se to zapitati - objasnila je. Dodaje kako je zadovoljna kampanjom oba predsjednička kandidata.

- Od novog predsjednika Zorana Milanovića očekujem priče za laku noć, upitan stav i novog kralja onim babicama što se voze u tramvaju. Znamo koliki je natalitet tako da nije ni čudo što je odnio pobjedu - rekla je i zaželjela mu sreću u obnašanju dužnosti.

I sama se kandidirala za predsjedničku funkciju, a slogan 'sve ću vas zadovoljiti' i program u kojem je obećala da će se boriti za prava žena i životinja, nije joj donio potrebnih 10.000 glasova za kandidaturu. No, Ava se nije obeshrabrila.

- Kampanju sam vodila sama, bez ikoga da me progura, bez financijskih sredstva, bez ijednog štanda. Ovih 7000 potpisa sam skupila sama šetajući na rivi i uz pomoć nekoliko volontera iz Zagreba. Barem sada znam kako se pripremiti za parlamentarne, i naravno, predsjedničke izbore za pet godina - samouvjerena je Ava.

Najavljuje novi nastavak autobiografije 'Konačni obračun' u kojem će, kaže, razotkriti pojedine pikanterije o ljudima koji je okružuju.

