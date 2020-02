'Nekima se neće svidjeti moja izvedba himne, to je sloboda'

Sada ću vam biti najiskrenija. Ovo je vrlo svečani trenutak. Čestitam predsjedniku Zoranu Milanoviću. Mene je bilo strah. Morala sam se rano ustati i to je za mene nešto strašno. Ja koja se dižem oko 11 sati, onda si možete misliti kako je meni bilo. I glas mora biti u top formi, rekla je Josipa Lisac (70), još sva pod dojmom nakon izvedbe himne na inauguraciji novog predsjednika na Pantovčaku.

Prije prisege koju je Milanović položio pred predsjednikom Ustavnog suda Miroslavom Šeparovićem, a koja je uključivala i riječi 'tako mi Bog pomogao', himnu je Josipa otpjevala uz klavirsku pratnju Zvjezdana Ružića.

- Dugo smo Josipa i ja čekali suradnju. Ostvarili smo je na najvišem nivou u zemlji. Oboje komentiramo kako već danima sanjamo himnu. Jako nam je bilo stalo. Nadamo se da će se to svidjeti gledateljima - rekao je Zvjezdan, na što je Josipa kroz smijeh dodala: ’Nekima se neće svidjeti, no to je sloboda'.

Pjevačkoj divi svidio se prvi govor predsjednika, a objasnila je na koji ga je način ona shvatila.

- Treba voljeti svoju zemlju, biti slobodan u njoj, treba stvarati u njoj. Voljeti sebe i sve oko sebe - rekla je.

