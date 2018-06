Nepokretna Anita iz Slavonije: Mandžo, fali nam još tvoj dres

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Naravno da i sad navijamo i želimo im puno sreće, punim glasom rekla je Verica Herceg iz Slavonskog Broda.

Životnu tragediju njene kćeri Anite (30) počeli smo pratiti prije četiri godine, nedugo nakon što je zdrava i sretna djevojka 26. prosinca naglo završila u bolnici. Razlog je bilo “divljanje” hormona štitnjače, zbog čega je ostala bez kisika i onesvijestila se u naručje brata Mirka. Otad je nepokretna i zarobljena u svom tijelu. Prvih deset mjeseci provela je u bolničkom krevetu.

Posljednje dvije i pol godine liječi se kod kuće. Konstantna briga majke Verice zaslužna je za to što Anita svakodnevno napreduje. Anita je u veljači ove godine prvi put u invalidskim kolicima sjela za obiteljski stol. Sreća je, kažu, bila neopisiva.

- Pogledajte njene prve fotografije nakon bolnice i sad. To je nebo i zemlja. Na njima kao da nema nikog u krevetu. Samo kost i koža. Tad je sa 60 kilograma pala na samo 28. Trenutačno ima 50 kilograma. Ona je bila zdrava djevojka, radila je, živjela u Dubrovniku. Došla je kući za Božić. Taman smo došli na ručak kod mojeg brata. Nije nas uspjela ni upozoriti da se nešto događa - prisjeća se tih dana Verica. Anita se ponekad žalila kako je umorna, no smatrala je kako je to normalno jer je radila i 15 sati dnevno. Na kraju se ispostavilo da je posljedica umora bio nepravilan rad štitnjače.

Anita "vatrene" podržava smijehom

- Koliko nam se život promijenio? Ah, da ne kažem milijun posto. Ja 24 sata na dan skrbim o njoj, danju i noću, okrećem je svaka dva sata, četiri godine se nisam naspavala, a o emocijama neću ni pričati. Mogla bih plakati dan i noć. Jednostavno se borim zbog nje. Jer je njoj potrebno. Ako bih se tome odala, onda više ne bih mogla ništa - govori majka. Sretna je što njena kći reagira na sve što se događa oko nje, ali istodobno tužna jer zamišlja kako je to kad si sam, ne možeš pomoći i pritom si toga svjestan. Anita je sad sva ushićena jer je vrijeme Svjetskog prvenstva. U stanu Hercega, Anita “vatrene” podržava smijehom.

- Sad čisto govori ‘mama’. Reagira s ‘da ‘ i ‘ne’. Pokušava nešto reći, ponavljati riječi koje joj govorim. Radost pokazuje smijehom, a tugu plačem. Plače kad pokušava dignuti gornji dio tijela, a onda shvati kako ne može - rekla je. Problem je, dodaje, u tome što kroz ovu borbu nisu imali podršku psihologa, a nedostaje im logoped koji bi s Anitom kod kuće radio vježbe govora.

- Ja s njom vježbam, ali teško je biti mama, fizioterapeut, njegovatelj i liječnik - dodala je Verica. Srećom, kaže kako su se izborili za fizioterapeuta. Dolazi im pet puta tjedno i s Anitom vježba po 45 minuta. No obitelj je financijski iscrpljena. Brat Mirko, Anita i Verica žive u gradskom stanu u Slavonskom Brodu, za koji plaćaju podstanarski najam, a sestra Melita živi u SAD-u. Najveći izdaci su, priznaje majka, za kćerine lijekove i medicinske potrepštine, a dnevno potroši i do 500 kuna! U brojnim humanitarnim akcijama koje su organizirali za Anitino liječenje prikupili su otprilike 200.000 kuna. To im je bilo dovoljno za tri i pol godine rehabilitacije. Medicinska sestra iz Zagreba Ivka Novljaković prikupljala je novac za ugradnju lifta u zgradi u kojoj žive. Iako su sakupili 12.000 kuna, zahtjev za liftom im je odbijen. Zbog nemogućnosti kretanja Anita je u četiri godine na zrak izašla samo nekoliko puta.

- U zadnje vrijeme izađem na pola sata kad ona spava i kad je imam kome ostaviti. Prve dvije godine nisam uopće izlazila, dakle sve dok joj se stanje nije stabiliziralo - kaže Verica te dodaje kako je već i sama premorena od svega. Kaže kako su joj oduzeli braniteljsku invalidninu koju je naslijedila od supruga. Obitelj uzdržava od 2500 kuna primanja mjesečno.

Možete joj pomoći uplatom na račun u PBZ-u na ime Mirko Herceg, IBAN HR3323400093219686685, SWIFT PBZGHR2X s naznakom Pomoć za Anitu.