Nešto novo se kuha u JoomBoosovoj kreativnoj radionici

Uskoro s emitiranjem kreće novi serijal iz JoomBoosve kreativne radionice u kojem će se tri para influencera boriti za glavnu nagradu. Ovogodišnji natjecatelji su Petra Dimić i Erik Ivčić, Tena Tandara i Patrik Bogatirov te Karla Lucija Mijatović i Petar Zrinski. U tri epizode ćemo moći vidjeti kako su se parovi snašli u životu na selu - znaju li kako se mijesi kruh, koliko im vremena treba za očistiti jedan klip kukuruza, jesu li se snašli kod rezanja drva pilom i mogu li uspješno pokrenuti i voziti traktor.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Osim toga, svaki su dan imali i izazove u kojima su pokazali koliko se međusobno poznaju i slažu. Njihovo natjecanje je budnim okom pratio i naš Alen Žigić koji se sjajno snašao u ulozi voditelja - bodrio je, savjetovao i svakodnevno uveseljavao ovogodišnje sudionike.

- Ovo mi je bilo prvo samostalno vođenje showa i iznimno sam se veselio toj ulozi i drago mi je što je to bilo baš u ovom angažmanu jer sam dobio mogućnost vidjeti kako se naši influenceri, za koje mnogi misle da nemaju baš nikakve veze s fizičkim poslovima, snalaze u tipičnim seoskim poslovima - od pečenja kruha do pripremanja drva za ogrijev i mogu vam reći da su me ugodno iznenadili svojim natjecateljskim ponašanjem, otkrio nam je voditelj Alen.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Baš kao i ostali stanovnici malog međimurskog mjesta Donji Vidovec u kojem su bili smješteni, i naši su se influenceri budili u cik zore kako bi što bolje iskoristili dan i obavili sve poslove. Prvi dan su se okušali u zajedničkom rezanju drva ručnom pilom koje je pozorno pratila i komentirala naša posebna gošća, čiji će vam se komentari zasigurno svijeti, a pokazali su nam i koliko se dobro poznaju i slažu u igri 'green/red flag'. Bez obzira na hladno i tmurno vrijeme, natjecatelji su pokazali borben i vedar duh te s osmijehom odradili zadane zadatke.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ni drugog dana nije bilo ništa jednostavnije. Nakon ranog buđenja i obilnog doručka, naši su se kandidati zaputili na novu aktivnost - krunjenje kukuruza. Bilo je i suza i smijeha budući da je taj zadatak iziskivao što brži način čišćenja jer se mjerilo vrijeme i na taj način su se davali bodovi. Osim tog fizičkog zadatka, natjecatelji su imali i jedan usmeni u kojem su nam otkrili kakvi su im međusobni odnosi.

Idućih dana kandidati su naučili mijesiti kruh, voziti traktor, a pokazali su i kako se snalaze u interakciji sa životinjama. Kroz sve aktivnosti su pokazali slogu i dobro se zabavili.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Rad u parovima nam je olakšao i najteže seoske poslove poput krunjenja kukuruza ili vožnje traktora koji mi se baš i nisu svidjeli, a i dao nam je mogućnost boljeg upoznavanja i zbližavanja, zaključila je Tena Tandara.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Trailer možete pogledati već danas, a prva epizoda vas očekuje u petak 10. studenog na JoomBoosovom YouTube kanalu.